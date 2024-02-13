Belçika Başbakanı İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına tepki gösterdi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı saldırıya tepki göstererek, "Refah'a yapılacak bir saldırı daha büyük bir insani felakete yol açacak" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik planladığı saldırıya tepki gösterdi. de Croo, "Refah'a yapılacak bir saldırı daha büyük bir insani felakete yol açacak ve yine çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda masum sivilin ölümüyle sonuçlanacak. Acilen ateşkes sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve ertesi gün için bir plan yapılması gerekmekte" dedi. - BRÜKSEL