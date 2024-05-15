Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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BRİGHTON - CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ?

Brighton Chelsea maçı 1-0'lık Chelsea üstünlüğü ile devam ediyor.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI CANLI YAYIN

Brighton Chelsea maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Brighton Chelsea maçı saat 21.45'te başlayacak.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Brighton Chelsea maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton Chelsea maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brighton Chelsea maçı Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak.