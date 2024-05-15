Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE MAÇI KAÇ KAÇ?

Manchester United Newcastle maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE MAÇI CANLI YAYIN

Manchester United Newcastle maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United Newcastle maçı saat 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United Newcastle maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Newcastle maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester United Newcastle maçı Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.