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Bekir Bozdağ D&R Mağazasını Ziyaret Ederek Boykotu Protesto Etti

Bekir Bozdağ D&R Mağazasını Ziyaret Ederek Boykotu Protesto Etti
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu D&R mağazasını ziyaret ederek boykot kararını protesto etti. Ziyaret sırasında kitapları inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Ankara'daki bir D&R mağazasını ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu firmalardan olan D&R'a yönelik uygulanan boykot kararını protesto etmek amacıyla Ankara'daki bir mağazasını ziyaret etti. Bozdağ, ziyaret esnasında mağaza içerisinde bulunan kitapları yakından inceleyerek, bazı kitapları satın aldı. Bozdağ, o sırada mağazada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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