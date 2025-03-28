Bekir Bozdağ D&R Mağazasını Ziyaret Ederek Boykotu Protesto Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Ankara'daki bir D&R mağazasını ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu firmalardan olan D&R'a yönelik uygulanan boykot kararını protesto etmek amacıyla Ankara'daki bir mağazasını ziyaret etti. Bozdağ, ziyaret esnasında mağaza içerisinde bulunan kitapları yakından inceleyerek, bazı kitapları satın aldı. Bozdağ, o sırada mağazada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. - ANKARA