Bekir Bozdağ D&R Mağazasını Ziyaret Ederek Boykotu Protesto Etti
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu D&R mağazasını ziyaret ederek boykot kararını protesto etti. Ziyaret sırasında kitapları inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Ankara'daki bir D&R mağazasını ziyaret etti.
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu firmalardan olan D&R'a yönelik uygulanan boykot kararını protesto etmek amacıyla Ankara'daki bir mağazasını ziyaret etti. Bozdağ, ziyaret esnasında mağaza içerisinde bulunan kitapları yakından inceleyerek, bazı kitapları satın aldı. Bozdağ, o sırada mağazada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika