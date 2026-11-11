BBP Genel Başkanı Destici: '(Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması) Kastı ve kusuru olanlar gerekli cezaya çarptırılacak, buna yürekten inanıyoruz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "Kastı ve kusuru olanlar gerekli cezaya çarptırılacak, buna yürekten inanıyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileyen Destici, olayda ihmal olup olmadığının araştırılması ve sorumluların gerekli cezayı alması gerektiğini ifade etti. Destici, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin milli çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye çok büyük bir organizasyon olan COP31'e ev sahipliği yapıyor. Bugün 102 ülkeden liderler katılıyor bu organizasyona ve şu ana kadar çok başarılı geçiyor. Aynı zamanda Türkiye'yi temsilen yine Bakanımız Murat Kurum, dönem başkanlığını Türkiye adına devraldı. Kendisini de tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Bu görevin üstesinden de başarıyla geleceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin başarısı hepimizin başarısıdır. İklim değişikliğinin getirdiği birtakım zorunluluklar var. Bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılmasını elbette destekliyoruz ama bütün bunlar yapılırken Türkiye'nin milli çıkarlarının, menfaatlerinin de önde tutulmasını ve küreselleşmeye kurban edilmemesini de diğer taraftan dilediğimizi buradan ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Borsa İstanbul kaybettiğinde Türkiye kaybediyor"

Fon soruşturması sürecinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Destici, soruşturmada sorumluların kim olursa olsun hesap vermesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Borsadaki neredeyse bütün firmaların dibi görmesi, hepsinin değer kaybetmesi Türkiye'nin kaybı anlamına geliyor. Borsa İstanbul kaybettiğinde Türkiye kaybediyor. Türkiye ekonomisi büyük itibar kaybediyor. Dış yatırımcı duruyor ya da burada olanlar çıkmaya çalışıyor. Sadece dış yatırımcı değil, yerli yatırımcılarımız da pek çok yatırımını yurt dışına taşıyor ya da parasını taşıyor. Bütün bunları hep birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye ekonomisine ve en önemlisi milletimize ağır bir ekonomik fatura çıkarttığını burada görüyoruz. Onun için burada asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çok net. Kim bulaşmışsa, kim yapmışsa, kim olursa olsun mutlaka ama mutlaka gereğinin yapılması noktasındaki çok açık ifadeleri var. Adalet Bakanımız Akın Gürlek Bey'in bu konudaki çok net ifadeleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmanın da işleyişini gördüğümüzde; bakan da olsa, eski milletvekili de olsa, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hepsine dokunulduğunu görüyoruz."

"Kastı ve kusuru olanlar gerekli cezaya çarptırılacak, buna yürekten inanıyoruz"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın aydınlatılmasına yönelik umutlarının arttığını aktaran Destici, "Şehit Muhsin Başkanımız ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızın şehadet süreçlerinin aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Kahramanmaraş'tan dosyanın Ankara'ya gelmesi 4 ay gibi bir süre oldu. Bu 4 ay süre içerisinde iki operasyon dalgası gerçekleşti ve neticesinde şu anda 55 tutuklu var. Şüpheli daha fazla. Bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama haklarındaki şüphelilik işlemi devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Bu 17 yıllık süre içerisinde dosyaya iki kere takipsizlik kararı verildi. Dosyanın Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya gönderilmesiyle yeni bir aşamaya geçildi. ve bu iki dalga operasyondan sonra elbette ki hepimizin ümitleri arttı. Buradaki bütün şüpheler giderilecek, dosya aydınlatılacak. Burada kastı ve kusuru olanlar mutlaka ortaya çıkarılacak. Kastı ve kusuru olanlar gerekli cezaya çarptırılacak, buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı