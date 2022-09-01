Batman haber... Kozluk Kaymakamı Göngör göreve başladı Politika Haberleri Batman politika haberi: Batman'da Kozluk Kaymakamlığına atanan Ekrem Güngör, görevine başladı. Batman'da Kozluk Kaymakamlığına atanan Ekrem Güngör, görevine başladı. Batman'ın Kozluk ilçesine Resmi Gazetenin 12 Ağustos 2022 kararnamesine göre, Edirne İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör atanmıştı. Kaymakam Güngör, geldiği Batman'ın Kozluk ilçesinde görevine başladı. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde2011-2015 yılları arasında Vergi Müfettişliği yapan Güngör, evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Edirne Batman Politika Haberler

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