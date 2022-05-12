Başkan Sayan: 'Fabrikana sahip çık'

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, il merkezinde faaliyet gösteren Tekstilkent'le ilgili gelişmeler sonrasında sosyal medya hesabından Ağrılılara seslenerek fabrikalarına sahip çıkmalarını istedi.

Ağrı'da istihdam noktasında önemli bir yere sahip olan Tekstilkent'te yaşanan sendikal faaliyetlerin olumsuz seyretmesi sonucunda işletme sahipleri faaliyetlerini sona erdirme kararı aldı. Yaklaşık 10 bin kişinin geçimini sağladığı fabrikanın kapanmaması için çaba gösteren Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Ağrılılara seslenerek şu ifadelere yer verdi:

"Giden ve şimdiki valimizin, bizlerin büyük çabalarıyla kurulan tekstil fabrikalarını sendikal faaliyeti bahane ederek kapatmak isteyen gruplar, gençler işsiz kalsın, silahlı askerimiz olsun derdindeler. Biz idareciler ve Ağrılılar buna müsaade etmeyeceğiz. Ağrı fabrikana sahip çık." - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Politika