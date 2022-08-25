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Aydın yerel haberi: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Pohang Belediyesi Heyetini Ağırladı

Politika Haberleri

Aydın yerel haberi: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Pohang Belediyesi Heyetini Ağırladı

Gelen Aydın haberine göre Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kore Cumhuriyeti Pohang Belediyesi heyetini makamında ağırladı. Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili olarak Başkan Günel’den bilgi alan Koreli heyet, Kuşadası ile kardeş şehir olmak istediklerini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kore Cumhuriyeti Pohang Belediyesi heyetini makamında ağırladı. Kuşadası Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili olarak Başkan Günel'den bilgi alan Koreli heyet, Kuşadası ile kardeş şehir olmak istediklerini belirtti.

Kore Cumhuriyeti Pohang Belediyesi'nden gelen 3 kişilik heyet, Kuşadası Limanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Başkan Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Pohang Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Park Jin Sang, Eski Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jong Kyung Hong ve Kore Valiler Derneği Türkiye Temsilcisi Yongdurk Park'tan oluşan heyet, Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve etkinlikler ve yaşama geçirilebilecek ortak projeler ile ilgili olarak Başkan Ömer Günel'le bilgi alışverişinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarını çok beğendiklerini belirten Koreli heyet, Kuşadası ile kardeş şehir olmak istediklerini ifade etti. Pohang Belediyesi heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Ömer Günel ise turizm kentlerinin uluslararası alanda geliştireceği diplomatik ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA / Politika

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