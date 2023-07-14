Başkan Demir: "Kamu kampüsü için çalışmamız var"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı

SAMSUN - Meclis toplantısında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda yeni bir kamu kampüs alanı için çalışmamız var. Belediye, valilik, kamu yapıları için özel düşünülmüş proje çalışmasına başladık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Mustafa Demir başkanlığında Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen 29 maddenin 23'ü oy birliğiyle, 6'sı ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Mustafa Demir devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Demir, "Şu anda yeni bir kamu kampüs alanı için çalışmamız var. Önümüzdeki hafta neticelendirme ihtimali çok kuvvetlidir. Belediye, valilik, kamu yapıları için hatta içerisinde il müdürlüğü de var. Türkiye'nin sayılı teknolojiyi en üst düzeyde kullanan enerji ve kullanım verimli, ısıtma maliyetleri düşük özel düşünülmüş alan proje çalışmasına başlandı. Kongre merkezi için proje çalışması devam ediyor. İhalesi 25 Temmuz'da yapılıyor. Amacımız Türkiye'nin Haliç Kongre Merkezi'nden sonra muhtemelen en iyi kongre merkezidir. Kongre projemiz 2 milyar TL'yi bulur. Makro AVM'nin projesi bitmek üzere. Gürgen Yatak'ta ihalemiz oldu. Oraya 3 tane kamp merkezi yapacağız. Cıvıl cıvıl olacak. Orada hafta sonları ve hafta içi eğitim, eğlence, tanışma yeri gibi bir sosyal mekan oluşturuyoruz. Sarıgazel'in inşasına başlıyoruz. Atakum'da 3 tane yeni park, İlkadım ve Canik'te 1'er tane yeni konsept, bize has güzel fonksiyonlu parklarla ilgili proje çalışması devam ediyor. Şehrin denizle buluşması yetmiyor. Şehrin içerisini yeşil alanlarıyla beraber, donatıp çok fonksiyonlu yeşil alanlar oluşturma noktasında kararlıyız. Eski Ruh Sağlığı Hastanesi'nin restorasyonu hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu şehir belediyenin kendi işlettiği tesislerle iç içe olacak. Bir karınca gibi dokumaya devam edeceğiz. Costal'dan Hürriyet'e kadar proje bitmek üzere. Canik'te 120 ile 150 yatak arasında çok şık bir toplantı oteli belediye olarak yapacağız. Canik'te manzarası çok güzel bir yerde planlayacağız" diye konuştu.

Belediyeye yeni 68 araç alımı ve tramvay tamiri

İş makineleri, toplu ulaşım araçları gibi yeni toplamda 68 adet araç alımının söz konusu olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Baktık ki bunları kiralasak bir ekskavatör KDV dahil aylık 150 bin TL. Bir de verimli çalıştıramıyorsun. Onları inşallah parayla satın alacağız. Kredimiz dün onaylandı. Hemen onların yatırımını yapıyoruz ve bu süreçte 300 küsur milyonluk aracı alıyoruz. Bu araçları aldığımızda ne kadar isabet ettiğimiz göreceksiniz. Ayrıca SAMULAŞ'ın tamirlerinin tamamı bizim atölyelerimizde yapılmaktadır. Son kazayla ilgili o kabinlerin bütün araç mekanik her şeyi söküldü ve Bursa'da yapılacak. Bizim orada da birçoğu yapılıyor. Teknik kapasite yüksek bir bakım ekibimiz var. Samsun dışından da bakım ve onarım için teknik destek çoğu zaman veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi 'belediye hizmet alanı' diyeceğiz, bakalım o zaman nasıl bir karar verecek"

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Atakum ilçesinde bulunan eski Yalı Kafe alanına yaptığı Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi inşaatının yargı tarafından durdurmasına değinen Başkan Demir, "Bu yargıdaki üst kararlarla ilgili plana göre o kararlar değişebilir. Yalı Kafe ile ilgili verilen kararla ilgili mahkemenin kararının gerekçesi esas aldığına göre yeni bir plan kararı aldık. Onun da yürütmesinin durdurma kararı verdi. Şimdi yeni bir hazırlığımız var. İdari yargı 'İlçe belediyesinden geçmelidir' diyor. Halbuki yasa çok nettir. Belediyenin kendi projesidir. Buna rağmen idare böyle bir karar verdi. Şimdi bir karar daha belediye meclisinde hazırlanıyor. Şimdi 'belediye hizmet alanı' diyeceğiz. Bakalım o zaman nasıl bir karar verecek. Biz bütün yargı kararlarına uyarız. Yaptığımız işler doğru ise kararı alırız. Bizim amacımız planlı, düzgün, düzenli, yatay mimariye uygun, şehrin gelişiminin önünü açan kararları almaktır. Gülsan Sanayi gibi kentin kalbinde 250 dönüm yeri yeşil alanlara, kültür ve başka alanlara tahsis ediyoruz. Bunun için de bütçemizden para ödüyoruz. Bizim Saathane'de 6 katlı kısmı karar alarak 2 kata düşüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bilim dünyasında çok ses getirecek bir çalışmadır"

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti koruma alanın dışına yeni bir enstitü kurulacağını açıklayan Başkan Demir şunları söyledi:

"Kuş Cenneti'nin koruma alanının dışında bir enstitü kuruluyor. Bununla ilgili hem enstitünün oluşumu bir de orada bilimsel çalışmaları yapmak için hem yurt dışından hem de yurt içinden gelecek insanların konaklayacak olduğu tek katlı tamamen doğal malzemelerle yapılı bir tesis oluşturacağız. Tahsis yazısı geldi. Hemen de proje çalışmalarına başladık. Özellikle bilimsel çalışmalar için aynı lokasyonda en fazla kuş cinsimi barındıran yer burasıdır. Bilim dünyasında çok ses getirecek bir çalışmadır.