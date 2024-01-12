Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Çalışan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Zeynep Topcu, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Esat Kocael, Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ, İlimizde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları, radyo ve televizyon ile internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı. Vali Arslan konuşmasında, "Günümüzde dijital habercilikte yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm, başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgi, belge ve habere erişimi hem hızlandırmış hem de kolaylaştırmıştır. Toplumda bilgi kirliliğine ve algı amaçlı yanlış yönlendirmelere yol açabilecek olumsuzlukları da beraberinde getiren bu gelişmeler karşısında basın çalışanlarımızın sorumlulukları daha da artmıştır. Bizler basınımızın ilkeli habercilik anlayışı içerisinde, toplumsal hassasiyetleri de dikkate alarak, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; gazeteciliğe emek ve gönül veren yerel ve ulusal tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek hayatı temenni ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, başta Gazze'de hayatını kaybeden basın mensupları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazetecilerimizi rahmetle anıyorum" dedi. Yapılan kahvaltı ve açıklamanın ardından ise Vali Arslan, gazetecilerin kentle ilgili sorularına da cevap verdi.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BARTIN