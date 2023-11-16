Balıkesir'de yapılan denetimlerde 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin il merkezinde yaptıkları denetimlerde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçundan aranan 2 kişi ve kanuna muhalefet, cinsel taciz, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 8 kişi adli makamlara sevk edildi.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il merkezinde yaptıkları denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Cinayet Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler ve Yunus timlerinin il merkezinde yaptıkları uygulamalarda, uyuşturucu suçundan aranan 2 kişi ve kanuna muhalefet, cinsel taciz, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. Yakalanan 10 şahıs, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR