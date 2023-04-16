Baki Ersoy'dan duygu yüklü paylaşım

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Kayseri Milletvekili Adayı Gazi Mete Kurt'un fotoğrafını paylaşarak; "Desteklerinizle iki komutanımızı 'Gazi Mecliste' buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Milli Savunma Bakanı Akar ile milletvekili adayı Gazi Mete Kurt'un tokalaştığı fotoğrafları paylaştı. Bu kare aziz Türk Milleti'ne çok şey anlatıyor başlığıyla yaptığı paylaşımda Ersoy; "Bir tarafta ordumuzun şerefli komutanı MSB Hulusi Akar, diğer tarafta 'vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun' diyen MHP 4. sıra milletvekili adayı Gazi Mete Kurt. Desteklerinizle iki komutanımızı 'Gazi Mecliste' buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ