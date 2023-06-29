Bakanı Tunç: NATO zirvesi öncesi bu tür çirkinliklerin olmaması için tedbir alınmasını bekliyoruz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " İsveç'te meydana gelen caminin önünde Kuran-ı Kerim'i yakma olayını buradan Bartın'dan lanetliyoruz. Bu din ve vicdan özgürlüğüne bir saldırıdır. Avrupa'da bunun gerçekleşmiş bir yüz karasıdır. Özellikle NATO zirvesi öncesi bu tür girişimlerin, bu tür çirkinliklerin olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nı baba ocağı Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde geçiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayramın ikinci günü AK Parti İl Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz asrın felaketi olarak dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadık. Bu deprem nedeniyle hem Ramazan Bayramı'nda hem de bugün Kurban Bayramı'nda buruk bayram yaşıyoruz. Tabii ki bayramlar dayanışmanın, kaynaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin güçlendiği, doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bir taraftan bayramı idrak ederken, diğer taraftan da elbette ki deprem bölgesini unutmadan oradaki yaraları sarmaya, yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa etmenin gayreti içerisinde canla başla çalışıyoruz. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, ilgili bakanlarımız, hükümetimiz, devletimizin kurumları deprem bölgesini ayağa kaldırmak, yaraları tanımak için çetin bir mücadele veriyor. İnşallah kısa süre içerisinde orada yaşayan depremzede vatandaşlarımızı normal hayatlarına döndürecek çalışmaları bir an önce tamamlar ve o bölgeyi de daha güzel, daha mutlu bayramlara inşallah kavuştururuz" dedi.

Bakan Tunç'a konuşmasının ardından AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan tarafından, 3 yıl önce vefat eden annesi Behiye Tunç ile birlikte görüldüğü çivi kakma sanatı tablo hediye edildi.