Bakan Yumaklı, Ulupınar Köyünde İnceleme Yaptı

1) BAKAN YUMAKLI, ULUPINAR KÖYÜNDE İNCELEME YAPTI

Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (3)

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının devam ettiği Çanakkale'nin Ulupınar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi. Burada son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yumaklı daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. 1500 hektarlık alanın bazı bölümlerinde yangınlar olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Bu yangınların sonuncusundayız. Fevzi Çakmak köyü yakınlarında bir yangın vardı ama arkadaşlarımız onu kontrol altına aldılar ve sıkıntı görmüyoruz. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştik. Söylediğimiz gibi oldu. Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin üzerine çıktı ve şu anda bulunduğumuz lokasyonda rüzgar hızıyla buraya kadar gelecek. Arkadaşlarımız onu karşılamak üzere yığınak yapılmış vaziyette. Hava araçlarımız bu yangının enerjisini düşürmek için konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar. Arkadaşlarımız yangını burada karşılayıp, sonrasında mümkün olduğu kadar başka yere sıçramaması için birtakım faaliyetlerde bulunacaklar. Spot atma diye bir olay var. Arkadaşlarımız burada yangınla ilgili faaliyet yaparken yanan materyaller yanmamış alanlara gidebilir. Onun için de gerekli tedbirler alınmış durumda. Ümit ediyorum bir, iki saat içerisinde burayla alakalı gerçek resmi görmüş olacağız" dedi.

'RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMELİ'

Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede en büyük desteği insansız hava araçlarından aldıklarını ve İHA'lardan alınan görüntülerle ekiplerin yönlendirilmesini sağladıklarını dile getirdi. Bakan Yumaklı, son olarak yapılan tahmin ve yorumların halkı farklı düşüncelere sevk edebileceğini belirterek, resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini kaydetti.

YANGINDA EVİ YANAN GÜN: HER ŞEY ÇOK KISA SÜREDE OLMUŞ

Ayrıca yangında Ulupınar köyünde evleri alevlere teslim olan vatandaşlardan Hüseyin Gün, "Yangını Çanakkale'deki evimizde öğrendik. Alevler çok hızlı bir şekilde yürümüş. Haberi alınca hemen yola çıktık. Ancak yollar tıkandığı için geçemedik. Gerçi geçebilsek bile yapacağımız hiçbir şey yoktu. Her şey çok kısa sürede olmuş. Evin içi harap, bitik, yanık, eşyalar kullanılmaz halde. Arada kalıyorduk. Meyve ağaçlarımız vardı. Onlarla uğraşıyorduk. Zararımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

'EMEKLERİMİZ GİTMİŞ'

Evi yanan vatandaşlardan Faruk Süren ise "Yangın başladığında burada değildik. Arkadaşlar haber verdi. Biz de gelmeye çalıştık ama yollar kapalıydı. Evimiz tamamen yanmış. Dört duvar dışında kullanılabilir hiçbir şey kalmamış. Burası tamamen yıkılıp, yeniden yapılacak. Allah'a çok şükür burada değildik. Ailemle birlikte Kepez'deydik. Çok üzüldük, bütün emeğimiz gitmiş" diye konuştu.