Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı, bir milletin yeniden doğuşunun adı olacaktır

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu belirterek, "Artık emperyal güçlere boyun eğme mecburiyeti duymayan, oyun kurucu bir Türkiye vardır. Bununla beraber, kaostan nemalanmak isteyen mahfiller de bir taraftan maalesef işlerinin başındalar. Bunlar, medyada, sanal dünyada, sokaklarda çıkardıkları gürültüye ve toz dumana güvenerek milletimizi etki altına almanın hesabını yapmaktalar. Ama milletimiz olan biteni görüyor. Kendi içlerindeki bu kavganın sorumlusunu başkasına atmak isteyenleri görüyor. Hani bir söz vardır; 'Kavgalı eve kız verilmez' diye. Bunların vaziyeti budur. Biz milletimize güveniyoruz. Özüyle, sözüyle, yüreğiyle milletimiz buradadır. Türkiye 86 milyon vatandaşıyla, kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığı çağdaş, demokratik bir hukuk devletidir. Bizler bu topraklarda kardeşlik ruhu ve eşitlik ilkesiyle tek bir millet olduk. Etnik, dil, din, mezhep, kültür farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si, işçisi, çiftçisi, emekçisi, memuru, esnafı, girişimcisi, köylüsü, kentlisiyle bu topraklarda hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Birimizin acısı hepimizin acısı, birimizin iyiliği hepimizin iyiliğidir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI, BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞUNUN ADI OLACAK'

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' yolunda çok büyük bir dönemeçten geçtiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün, her alanda ağırlığını ve gücünü artıran, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmayı kendisine amaç edinmiş bir Türkiye vardır. Türkiye Yüzyılı bir hayal değil, milletimizin yüksek karakterinin, çalışkanlığının ve ahlakının hem bir gereği hem de bir ifadesi olacaktır. Aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik ve jeokültürel konumunun bize, yani milletimize dikte ettiği bir hedeftir. Gerek coğrafyamız gerek tarihi mirasımız gerekse milli hasletlerimiz bize bu tarihi sorumluluğu veriyor. 23 yıllık AK Parti iktidarı bu tarihi yürüyüşün önemli bir merhalesi olmuştur. Bugün, 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru çok büyük bir dönemeçten geçiyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, teröre karşı etkin ve güçlü bir şekilde sürdürdüğü askeri operasyonlar sonucu, ayrılıkçı terör örgütünü sınırlarımız dışına süpürmüştür. Terör örgütünün silahları teslim etmeye başlamasıyla da Terörsüz Türkiye'nin kapıları iyice aralanmıştır. Yaşadığımız bu gelişmeler, Gazi Meclisimiz çatısı altında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla, inşallah toplumsal bir mutabakat çerçevesinde yeni bir merhaleye kavuşacaktır. Emperyal güçlerin ve maşalarının böl-parçala-yönet politikalarına geçit vermeyecek milli bir uyanışın en güçlü, en somut ifadesi olacaktır. Artık geriye değil, milletçe hep ileriye bakacağız. Türkiye Yüzyılı, bir milletin yeniden doğuşunun adı olacaktır."

'TARIMSAL HASILADA DÜNYADA 7, AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRADAYIZ'

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli sacayaklarından birinin tarım ve orman sektörü olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Gıda arz güvenliğini milli güvenliğin bir koşulu olarak görüyor, tarım politikalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. Tarım arazilerimizi koruma altına alıyor, tarımsal yatırım ve desteklemelerle en verimli, üretken ve sürdürülebilir bir yapı için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Üreticilerimizin alın terini korumaya ve kırsaldaki refah seviyesini artırmaya yönelik adımlarımızı atıyoruz. 23 yıldan beri tarım sektörüne yaptığımız büyük yatırım ve desteklemeler sayesinde, bugün tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci sıradayız" diye konuştu.

'ÜRETİCİMİZİN KAZANMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Yumaklı, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, tarım ve orman sektörünü etkileyen en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Buna bağlı olarak güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir tarım sektörü için suyu merkeze alarak yeni bir üretim planlaması dönemini başlattık. Tarımsal destekleme politikalarımızda önemli değişiklikler yaparak, üretim planlamasına entegre bir destekleme modeli geliştirdik. Hayvancılıkta da üretimi geliştirme ve planlama hedeflerimize uygun olarak geçen sene yeni yol haritası oluşturduk. Özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almasını sağlamak en önemli amacımızdır. Ayrıca ülkemizin kırmızı et tedarikini güvence altına almak için, 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nden sonra yeni bir projeyi daha başlattık. 'Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi' ile sütçü ırk popülasyonumuzda oluşan fazlalığın bir kısmından, üreticimizin isteği doğrultusunda etçi ırk yavru alacağız. Proje kapsamında doğan her buzağı için yetiştiricilerimize ilave destek sağlayacağız. Bu projeyle, her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacak, böylece her yıl ortalama 8 milyar liranın ülkemizde kalmasını, dolayısıyla üreticimizin kazanmasını sağlayacağız" dedi.

