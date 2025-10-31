Bakan Yumaklı, Tunceli'de Sarımsak Ekimi Gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024'te Türkiye'de 124 bin ton sarımsak üretimi gerçekleşti. Bu bizim ihtiyacımızın çok çok üzerinde." dedi.

Bakan Yumaklı, Tunceli'nin Pertek ilçesi Tozkoparan köyünde "Tunceli Sarımsağı Yaygınlaşıyor Projesi" kapsamında düzenlenen dağ sarımsağı ekimi programına katıldı.

Yetkililerden ürün hakkında bilgi alan Yumaklı, daha sonra çapayla toprağı kazarak, üreticilerin eşliğinde sarımsak kıskaları ekti.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dört bir tarafında tarımsal üretimin yapılması için gerekli şartlara sahip muazzam bir coğrafya olduğunu söyledi.

Çok farklı yerlerde çok farklı ürünler üretildiğini dile getiren Yumaklı, "Özellikle son dönemlerde katma değerli ürünler anlamında potansiyeli ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada bir sarımsak ekimi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir tarafında çok önemli, coğrafi işaret almış sarımsak türlerinin bulunduğunu belirten Yumaklı, "Muhtelif illerin ya da ilçelerin ismiyle bu coğrafi işarete sahip olan ürünler bunlar. 2024'te Türkiye'de 124 bin ton sarımsak üretimi gerçekleşti. Bu bizim ihtiyacımızın çok çok üzerinde." dedi.

Yumaklı, üretimde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Özellikle son dönemde bu ürünlerin ihracatıyla ilgili de önemli gelişmeler kaydedildi. Yalnız Tunceli sarımsağıyla alakalı birkaç bilgiyi vermek istiyorum. Özel bir parantez açmak istiyorum. Aslında endemik bir türden bahsediyoruz yani 1200 rakımın üzerinde yetişen ve dağlardan toplanarak sofralarımıza getirilen üründen. Aslında ticari bir yönü yok bu ürünün. Uzunca zamandır bunun çalışmaları gerçekleşiyor ve kültür üretimi şekline dönüştürülmesiyle ilgili arkadaşların proje çalışmaları sürüyordu." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de geçen yıl 20 dekarlık alanda sarımsak ekimi yapıldığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Orada belli bir başarı sağlanmıştı. Biz de bu alanı 50 dekara çıkararak ilk dikim işlemini de bugün gerçekleştirmiş olduk. Yani şundan bahsetmek istiyorum, endemik bir tür, sadece bu yöreye özgü. Hem tek diş olması hem kokusunun neredeyse hiç olmaması, kendine özgü lezzetiyle bu endemik türün kültür üretimi şekline de getirilmesiyle ilgili çalışmamızın bu sene önemli bir başlangıcı oldu. Bu gelişmeyi takip edeceğiz. Tozkoparan köyünde çok kıymetli hanımefendilerle beraber yaptık bu üretimi, ekimi. Çıkacak ürünün de hep beraber takibini yapmış olacağız. Ben inanıyorum ki başarılı olacak. Çünkü bugüne kadarki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar bize bu güveni ve ışığı vermiş oldu. Önümüzdeki dönem için, bu alanda sağlanmış olan başarıyı sonraki dönemlere taşımak için, daha geniş alanların ticari şekle dönüşmesi için gerekli büyüklükleri de sağlamış olacağız."

Bakanlık olarak üreticilere teşvik ve destekler sağladıklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Burada özellikle Valiliğimize de teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların ilde herhangi bir aralık bırakılmaksızın takibi ve geliştirilmesi yönünde onlar da bu çalışmaları izliyorlar. Geliştirmek için çaba sarf ediyorlar. Tabii bu el ele verilerek yapılacak işlerden bir tanesi. Yani hem kamu tarafı hem de üretici tarafı buna inanırsa anca olabilecek bir husus. Bizim başarılı olacağından herhangi bir kuşkumuz yok. Bu süreci çok hızlı bir şekilde inşallah geçireceğiz. Bu ürünün (Tunceli dağ sarımsağı) artık Türkiye'de sadece endemik bir tür olarak değil, ticari bir tür olarak da ekilmesi ve katma değerli ürün haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmış olacağız."