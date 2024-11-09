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Bakan Yumaklı: 'Güçlü Liderlikle Yükselen Türkiye'

Bakan Yumaklı: 'Güçlü Liderlikle Yükselen Türkiye'
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen AK Parti Olağan Kongresi'nde, Türkiye'nin gücüne güç katarak ilerlediğini ve milletine olan bağlılığına vurgu yaptı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi AK Parti Olağan Kongresinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, günümüzde gücüne güç katan, bayrağı Türkiye Yüzyılı için yükselen bir Türkiye olduğunu söyledi.

Kongrede partililere hitaben konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün gücüne güç katan, bayrağı Türkiye Yüzyılı için yükselmiş bir Türkiye var. Kabına sığmayan, gelişmeye açık, güçlü liderlikle ve vizyoner siyasetle yolu açık bir Türkiye var. AK Parti döneminde geliştirilen vizyoner politikalarla, bugün dünyada en fazla temsilciliği olan 3. ülkeyiz. Nereden nereye, öyle değil mi? Bu, Türkiye'nin nasıl bir tarihi sıçrama içinde olduğunu ortaya koyan göstergelerden sadece biri. Türkiye'nin büyüyen ufkuna ve dinamizmine dair önemli bir işaret. Biz buna 'büyük düşünen Türkiye' diyoruz" dedi.

"Milletimizden başkasına borcumuz yok"

Yumaklı, milletten başka kimseye borçları olmadığını ifade ederek, "Hamdolsun, milletimizden başka kimseye ne borcumuz, ne de verilecek bir hesabımız var. Gücümüzü milletimizden ve bu toprakların ruhundan alıyoruz. Gücümüzü insanlık değerlerinden, hak ve adalet mücadelemizden alıyoruz. Bunun için kendimizi sürekli yeniliyor, peyderpey Türkiye'nin çıtasını yükseltiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Daha adil bir dünya' için bayrağı taşıyoruz. Bütün mazlum halklar için bayrağı taşıyoruz. Çünkü milletimize ve Türkiye'ye yakışan budur" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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