Bakan Yumaklı: Bir an önce kendilerine çekidüzen versinler

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP'li belediyelere yönelik, "Gençler oradan bir tezahürat yaptılar, 'Çöp, çamur, çukur' diye. Maşallah son dönemde bir de buna beceriksizlikleriyle susuzluğu eklediler. Çöp, çamur, çukur, susuzluk; bir tane daha var yolsuzluk. Bunların hepsi bize bir tek şeyi ifade ediyor. Ben isimlerini söylemeyeyim, onlar kendilerini biliyor. Bir an önce kendilerine çekidüzen versinler" diye konuştu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Yumaklı, konuşmasında, AK Parti'nin her alanda etkin ve vizyoner politikalar geliştirdiğini belirterek, "Nitekim son 24 yılda bu ülkenin nereden nereye geldiğine şöyle kısacık baktığımızda, bunun serüvenini belki de kitaplar dolusu, ciltler dolusu bir yazılı külliyat haline getirmek mümkün. Dolayısıyla bu sayede AK Parti bugün hem Türkiye'yi olması gerektiği yere getirmiş hem de Türkiye'yi bütünleştiren bir güven ve istikrar abidesi olmuştur. Biz bu tarihi yazmaya devam ederken elbette yolumuza taş koymak isteyenler çıkacaktır, bizlere çelme takmak isteyenler çıkacaktır. Ama buradaki kararlı duruşumuz, istikrarlı yürüyüşümüz ve en önemlisi de memleket sevdamız, bunların hepsinin üstesinden gelecek güce sahiptir. Yine söylüyorum; bu güç bizim milletimizden aldığımız güçten başka bir şey değildir" dedi.

'KIŞKIRTMALAR BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK'

Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, "Son dönemlerde sahada ve siyasette yaşanılan hareketlilik tesadüfi değildir. Türkiye ne zaman tarihi bir eşiği aşmaya çalışsa, kardeşlik bağlarını perçinlemeye çalışsa mutlaka bir kirli el devreye giriyor. Bugün terörü kaynağında kurutma kapasitesine sahip bir ülkeyiz, aynı zamanda bölgesel ve küreselde bir gücüz. Ne yapmamız gerekir? Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, iç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır. Yani konu aslında bir cümleyle ifade edilecek olursa; iç cepheyi kuvvetlendirmek bizim için olmazsa olmazdır. Bu hassas süreçte yürütülen algı operasyonları var, dezenformasyon faaliyetleri var. Bunları da çok yakından takip etmek gerekir. Sosyal medya üzerinden özellikle bizim hiçbir gerçeğimize uymayan birçok dezenformasyonun yapılıp halkımızın, vatandaşımızın kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri de dikkatle takip ediyoruz. Bunlarla ilgili devletimizin ilgili birimleri gereğini yapıyor. Bu konuda en ufak bir tavizimiz ve tereddüdümüz yok. Türkiye'nin güvenlik politikası sadece sahadaki askeri gücünden ibaret değildir. Aynı zamanda hepinizin de çok yakından takip ettiği gibi son derece önemli bir diplomatik diyalog ve siyasi çözüm kabiliyetini açık tutmaktadır. Ancak bu alanların gerçekleştirilmesiyle ilgili hususlar gündemdeyken, oyalama taktikleri veya istismara da müsaade edilmeyecektir. Sonuç itibarıyla söylemek istiyorum ki Türkiye hem içeride hem de sınır ötesinde istikrarı önceleyen, güvenliği kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bir stratejiyle kararlılığını sürdürmektedir. Kışkırtmalar olacak, provokasyonlar olacak, algı operasyonları da olacak. Ama hiçbirisi başarıya ulaşamayacaktır" diye konuştu.

'KASTAMONU'DA DESTEKLENEN PROJE SAYISI 17 BİN 292'

Son 23 yılda Kastamonu'ya su, orman ve tarım alanında birçok yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Toplamda 74 milyar liralık bir rakamı konuşuyoruz. Özellikle 145 tane su ve sulama alanında tesis hizmeti alındı. Bu tesislerle beraber 255 bin dönümlük alan sulamaya açıldı. Bunun her yıl Kastamonu ekonomisine olan katkısı 2,6 milyar lira. Yine Kırsal Kalkınmayı Destekleme, ORKÖY kredileri var. Bunlar da aynı şekilde devam ediyor. Kastamonu'da desteklenen proje sayısı 17 bin 292 adet. Ben buradan Kastamonu'daki genç ve kadın girişimciler başta olmak üzere bütün kardeşlerime özellikle kırsal kalkınma, TKDK ve ORKÖY projelerini dikkatlice takip etmelerini, ilgili il müdürlüklerine ya da bölge müdürlüklerine gidip bu konuyla ilgili bilgi almalarını ve mutlaka bunları üretime dönüştürmek gayret sarf etmelerini özellikle istirham ediyorum" açıklamasında bulundu.

'VERİLEN SÖZLERİ YAKINDAN TAKİP EDİN'

Bakan Yumaklı, bakan olarak, yerel tartışmalara girmemeye gayret ettiğini söyleyerek, "Bizim yapmamız gereken hizmet, boş lafla geçirecek en ufak bir vaktimiz yok. Gençler oradan bir tezahürat yaptılar, 'Çöp, çamur, çukur' diye. Maşallah son dönemde bir de buna beceriksizlikleriyle susuzluğu eklediler. Çöp, çamur, çukur, susuzluk; bir tane daha var yolsuzluk. Bunların hepsi bize bir tek şeyi ifade ediyor. Ben isimlerini söylemeyeyim, onlar kendilerini biliyor. Bir an önce kendilerine çekidüzen versinler. Lütfen memleketlerine, milletlerine hizmet etsinler, bu vatandaşı hizmetlerden mahrum etmesinler. Kimse çocuk değil, neyin yapılıp neyin yapılamadığını gayet iyi görüyor. Laf kalabalığına getirerek, vatandaşı mağdur etmenin hiçbir açıklanabilir veya hoş görülebilir tarafı yok. Dolayısıyla ben hem buradan bütün Kastamonu'daki hemşehrilerime hem de Türkiye'de belediye hizmetleriyle alakalı beceriksizliklerle mağdur edilen bütün vatandaşlarımıza kendilerine verilen sözleri çok yakından takip etmelerini özellikle istirham ediyorum. O zaman akla kara görülecektir" ifadelerini kullandı.