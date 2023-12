Bakan Yerlikaya: "Şu ana kadar kayıp denizcilerimizden herhangi bir emareye rastlamadık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kdz. Ereğli açıklarında batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. 73 dalgıç ile denizde arama çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Ancak kayıp denizcilerimizden şu ana kadar herhangi bir emareye maalesef rastlamadık" dedi.

Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisi 19 Kasım'da, Rusya'nın Temruk şehrinden aldığı bin 542 ton ferrosilikon yükünü İzmir'in Aliağa ilçesine gitmek üzereyken Kdz. Ereğli açıklarında battı. Askeri mendireğe çarparak batan geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kayıp 7 mürettebatına 12 gündür ulaşılamadı. Bölgede havadan, karadan ve denizden yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Yaşanan faciada 7 mürettebatı arama çalışmalarının 73 dalgıç, 578 personel, 1 helikopter, 17 bot, 3 dron, 4 insansız su altı aracı, 7 yandan taramalı sonar sistemler ile sürdüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, "19 Kasım 2023 pazar günü pek çok şehrimizde olduğu gibi Kdz. Ereğli'de Zonguldak'ta da gerçekten çok büyük yağışlar alındı. Fırtına güçlüydü. Denizde de olumsuz hava koşulları sebebiyle çok güçlü bir fırtına yaşandı. Bu süreçte Kafkametler Gemisi bildiğiniz gibi 19 Kasım Pazar günü sabah saat 10.20 sıralarında askeri mendireğe çarparak maalesef battı. 12 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına hemen başlandı. Şunu belirtmemiz lazım. Hem hava koşulları hem deniz kuşları fırsat verdikçe çok güçlü bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Bildiğiniz gibi beş gemicimizin cansız bedenine ulaşılmıştı. Diğer 7 gemi mürettebatını da bugüne kadar arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şunu söylemem lazım. Şu ana kadar ilçe sahili bandında 8 sektörde yani tüm kıyı şeridinde karadan 196 kilometre uzunluğunda bin 250 kilometrekarelik alan hava unsurlarımızca 73 dalgıç ile denizde arama çalışmaları yürütülmekte ancak kayıp denizcilerimizden şu ana kadar herhangi bir emareye maalesef rastlamadık. Değerli arkadaşlar şu an itibariyle arama çalışmalarımız 73 dalgıç, 578 personel, 2 gemi, 1 helikopter, 17 bot, üç dron, 4 insansız su altı aracı, 7 yandan taramalı sonar sistemi olmak üzere toplam 34 araç ile devam etmektedir. Gemicilerin arama çalışması bu yedi mürettebatımızın aramasıyla ilgili kurtarma gemilerimiz ile JAK, Sahil Güvenlik, AFAD, emniyet ve Deniz Kuvvetleri tarafından su altından dalgıçlarımız tarafından yapılmakta. Yine Jandarma, Emniyet ve AFAD tarafından aydınlatma marifeti ile devam ediyor. 8 noktada Karadan tüm kıyı şeridinden olmak üzere devam ediyor ve hem uçak hem helikopterle de değerli arkadaşlarım sahil bandında arama kurtarma devam ediyor" dedi.

"En kısa zamanda hayırlı haberler vermek tek muradımız"

Kayıp mürettebatlarına ailesinin sabırla ve dua ile arama kurtarma çalışmalarını beklediğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, hava şartlarının izin verdiği müddetçe arama çalışmalarının gece gündüz devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlarım öncelikle şunu söylemek istiyorum bulunan beş mürettebatımızın mekanları cennet olsun. Yakınlarına, arkadaşlarına her birine baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Az önce gelir gelmez arkadaşlarımla beraber toplantı yaptık. Bu vakte kadar yapılan tüm çalışmaların havada, karada, su altında, denizde bunların her biriyle ilgili ilgililerden bilgiler aldık. Hemen akabinde 7 mürettebatımızı başlangıçtan bu yana kadar sabırla bekleyen, dualarıyla bekleyen, arama kurtarma çalışmalarını bekleyen ailelerine hem geçmiş olsun dileklerimi paylaştım hem de bu ana kadar az önce de size ifade etmiş olduğum, açıklamış olduğum tüm çalışmalarla ilgili bilgi arz ettim. Onların sabırlarına da hayranım. Anlayışlarına hayranım. Hep dillerinden eksik etmedikleri dualara biz de hep birlikte amin diyoruz. En kısa zamanda inşallah onlara ve şehrimize ve ülkemize hayırlı haberler vermek tek muradımız. 7 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız hava koşullarının bize izin verdiği müddetçe gece gündüz demeden devam edecek. Duamız o. İnşallah Cenabı Allah bize başta aileleri olmak üzere Karadeniz Ereğli'mize ve aziz milletimize hayırlı haberleri ulaştırmak."

"Bir an önce gemiyi oradan çıkarmamız lazım"

Dalgıçların geminin altında ve çevresinde yaptığı arama çalışmalarını görüş mesafesinin 15 santimetreye kadar düşmesine rağmen çaba göstererek sürdürdüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, savcılığın soruşturmasının tamamlanmasının ardından geminin çıkartılması lazım geldiğini söyledi. Yerlikaya, "Deniz Karadeniz. Ben bu işin tekniğini bilmem ama amiralimiz, hem paşamız hem su altıyla ilgili dalgıçları bizzat dinledim ve gopro kameradan, koltuk kameradan ve diğer su altı kameralarından bunların görüntülerini izledik. O kameranın gördüğü görüntünün 10'da birini bile görmediğini anlattılar. Bütün bunlara rağmen benim gördüğüm o atmosferde, o riskin ortasında ben dalgıçlarımızın kahramanlığından, görev azimlerinden de gurur duydum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Biz onların can sağlığı ve güvenli bir şekilde görevini yaparken bir an önce de inşallah hep beraber bizlere hayırlı haberler getirmesini canı gönülden diliyorum. Bu arama teknik olarak başsavcılığımızın da gelmiş olduğu kanaatle beraber tamam denildiği zaman elbette ki bir an önce onu oradan çıkarmamız lazım. Daha sığ yere götürmemiz lazım. ve inşallah öyle bir durum ama eğer halen bulunamayan bir mürettebat varsa hem batının çıktığı yerden hem de götürüldüğü yerden yine arama kurtarma devam edecek. Bir de taşıdığı materyalle ilgili bir deniz suyuyla teması halinde zehirli ki olabilir. Onu sordum. Onu da aynı sordum. Yani içindeki şu anda üç parça halindeki geminin gerek akaryakıt tankı, gerekse içindeki yükün deniz açısından, çevre açısından olumsuz bir etkisi vardı. Hamdolsun. Şu an için yok. Ama elimizi çabuk tutmamız lazım. Bir an önce bu süreci tamamlayıp hayırlı haber vermemiz lazım."

"İlk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktardık"

Bakan Ali Yerlikaya, ilçede zarar gören işyerleri, sahalar ile ilgili yapılan çalışmaları ve ödemeleri de şöyle aktardı:

"Tabii şunu da söylemem lazım. Valimizin koordinasyonunda yine Ereğli Başsavcımız bu çalışmalara nezaret ediyor. Gece gündüz demeden, sabırla, canhıraş bir şekilde çalışan bütün arkadaşlarımıza da ben yürekten teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Karadeniz Ereğlisi'ne şu ana kadar iş yerleri, sahalarıyla ilgili ödemelerimizi valimizle biz aktardık. İçişleri Bakanlığı, AFAD ailesi olarak. Bunlarla da ilgili biraz rakam da vermek istiyorum. AFAD Başkanlığımızca 19 Kasım'dan hemen sonra olumsuz hava koşullarının getirmiş olduğu sıkıntıları giderebilmek adına ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktardık. Yine 39 milyon lira yine AFAD'tan insani yardım ödeneği verdik. Zonguldak'ta 8 vatandaşımızın vefat eden 8 vatandaşımızın yakınlarına ki bunların 5'i Kafkametler ve boğulanlar.

100'er bin liradan olmak üzere 800 bin lira bir yardım yapıldı. 292 işe yerine yaklaşık 34 milyon lira. Ayrıca 174 kişiye 710 bin lira çatı hasarı ödemesi yapıldı. Yine Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfından 21 haneye bu Zonguldak'ta 400 bin lira eşya zararı ödemesi yapıldı. 920 hane toplamda 4.5 milyon lira Karadeniz Ereğli'mizde de eşya zararı olmak üzere ödemeleryapıldı. Okullarımızla ilgili çatıları uçan okullarımız vardı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'le hemen görüşüldü. Ben de görüştüm. Arkadaşlarımız, vekillerimizle görüştüm. Onlarla da ilgili az önce valimizden bilgiyi aldım. Bunların yüzde 80 tamamlandı. En geç Salı gününde de okullarımızın da çatı, eksikleri, onarımları, bakımları bitecek. Değerli öğrencilerimizin hizmetine inşallah sunulacak."

"Zonguldak Belediyesi'ne 5, Kdz. Ereğli Belediyesi'ne 7 milyon lira destek ödemesi"

Kuvvetli fırtına ve sel felaketinden etkilenen Zonguldak Belediyesi'ne 5, Kdz. Ereğli Belediyesi'ne 7 milyon liralık destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağını açıklayan Bakan Yerlikaya, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Bu arada Zonguldak Belediyesi'ne 5 milyon lira, Karadeniz Ereğlisi'ne de bu parkın tekraren eski haline getirilmesiyle ilgili 7 milyon lira destek ödemeleri hesaplarını aktarılıyor. Belde belediyeleriyle de ilgili valimiz, belediye başkanlarımızın paylaştığı az önce eksiklerle ilgili de destek ödemelerine yarın talimat vereceğim. Onu da aktaracağız. Duamız, temennimiz şu değerli arkadaşlar. Allah tekrarından korusun. Devletimiz hükümetimiz her zaman ama her zaman böyle afet durumlarında aziz milletimizin yanında yer almaktır. İlk anından bu ana kadar da bu iş normal hale eski halinden daha iyi hale gelinceye kadar hiç şüpheniz olmasın ki biz İçişleri Bakanlığı olarak diğer kabinedeki tüm arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımızla beraber biz Zonguldak'ımızın, Ereğli'mizin ve diğer bu olumsuz hava koşullarından etkilenen bütün il ve ilçelerimizin beldelerimizin, köylerimizin mahallelerimizin yanında olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

Bakan Yerlikaya ardından ilçede afetten etkilenen esnafları ziyaret etti. - ZONGULDAK