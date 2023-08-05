Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Karayolunda yapılan incelemelerin ardından Valilik ve Belediye ziyaretleri gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, Zonguldak'ta

ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; karayolunda incelemelerde bulunmasının ardından Zonguldak Valiliği'ne geldi.

Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Mustafa Tutulmaz tarafından Fener hediye edilen Bakan Uraloğlu; makam ziyaretinin ardından Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu'na Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tarafından asaletin simgesi kabul edilen baston hediye edildi.

Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.