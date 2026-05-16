Bakan Şimşek: Turizmi Yılın 12 Ayına Yaymak İstiyoruz

'TURİZMİ YILIN 12 AYINA YAYMAK İSTİYORUZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Batman ve Şırnak valilikleri tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde hayata geçirilen 'Kadim Şehirler Yolu, Rota Batman-Şırnak' projesinin tanıtım programına katıldı. Burada konuşan Bakan Şimşek, turizme yönelik desteklerin süreceğini belirterek, "Geçen sene dünyada en çok turist çekmede yanlış hatırlamıyorsam 4'üncü sıradayız. 2002 yılında 20'nci sıradaydık. Dünyada 20'nci sıradan eğer 4'üncü sıraya yükseliyorsanız, bu tesadüf olamaz. Bu muazzam bir çabanın bir sonucudur. Ben o nedenle de başta değerli Kültür Turizm Bakanımız olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Geçen sene 64 milyonun üzerinde turist çektik ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Yani dünya turizm gelir sıralamasında da yükseliyoruz. 7'nci sıradayız yanlış hatırlamıyorsam. Bu başarı tesadüf değil. Çünkü altyapımız var, insan kaynağımız var ve destinasyon çeşitliliğini sağladık. Doğal güzelliklerimiz var. Ben inanıyorum ki Hasankeyf turizmi daha da güçlendirecek. Biz tabii turizmi yılın 12 ayına yaymak istiyoruz. Bu bizim için çok değerli istihdam açısından, tabii ki döviz geliri açısından. Artık kültür, gastronomi, doğa, kongre turizmi, sağlık turizmi, bunlar bizim için çok stratejik alanlar. Biliyorsunuz hizmet ihracatında vergi istisnasını yüzde 100'e çıkarttık. Muazzam bir adım. Özellikle sağlık turizmi, eğitim, ihracat yani hizmeti anlamında söylüyorum. ve biz turizmi çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Desteklemeye devam devam edeceğiz" dedi.

'ÇOK İSTİSNAİ VERGİ İNDİRİMİNE GİTTİK'

Konaklamada vergi oranının yüzde 2'den yüzde 1'e düşürüldüğünü ifade eden Bakan Şimşek, "Bölgemizde çıkan savaş, turizm sektörünü etkilemesin diye çok hızlı bir şekilde değerli bakanımızla çalıştık ve çok kritik iki adım attık. Öncelikli olarak finansmana erişim konusunda bir adım attık ve 60 milyar liralık kredi garanti fonu üzerinden finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Sadece o değil, çok istisnai vergi indirimine de gittik. Konaklama vergi oranını biz yüzde 2'den hemen 1'e düşürdük. Çünkü yetkimiz ancak o kadar vardı. Kanunla ancak daha aşağı çekilebilir. Dolayısıyla biz turizm sektörünü çok önemsiyoruz ve çok güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Tabii turizm büyüdü, çok net. Dünyada 4'üncü sırada olduğumuz sektörlerden bir tanesi. Ama şunu da kabul edeli; turizmdeki büyüme her bölgeye eşit dağılmadı. Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu yakın döneme kadar turizmden çok önemli bir pay alamadı. Yani bugün DAP bölgesine baktığımız zaman gelen yabancı turist sayısı 2,4 milyon. Toplam içerisindeki payı yüzde 4,6. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığınız zaman rakamlar daha mütevazi. 653 bin turist, yabancı turistten bahsediyorum, toplam turist içerisindeki payı yüzde 1-2. Gördüğünüz gibi yani mütevazi rakamlar bunlar" diye konuştu.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME MOTORU OLACAK'

Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Türkiye'nin büyüme motorlarından biri olacağını belirten Bakan Şimşek, şunları söyledi:

"Turistlerin ortalama kalış süresi Türkiye'ye baktığınız zaman 2.5 gün ise, DAP'ta 1.9 gün, GAP'ta 1.6 güne düşüyor. Tabii bu çerçeveden baktığınız zaman yani gelen her 100 turistin sadece 6'sı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne uğruyor ve daha az bir süre kalıyor. Neden? Bu canlanmış hali geçmişte güvenlik endişeleri vardı. Terörsüz Türkiye ile birlikte ben inanıyorum ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi turizmde yeni Türkiye'nin büyüme motorlarından birisi olacak. Aslında genel anlamda Türkiye'nin büyüme motorları önümüzdeki on yıllarda Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu olacak. Niye? Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde bu bölgelerimize muazzam altyapı yatırımları yaptık. Üniversiteler açtık, insan yetiştirdik. Muazzam teşvik veriyoruz. Dolayısıyla buradaki güvenlik endişelerinin ortadan kalkması yani 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte sadece turizm gelişmeyecek. Çünkü nüfus çok genç. Bakın Güneydoğu Anadolu'da ortanca yaş 26 yıl. Bu ne demek? Nüfusun yarısı 26 yaş altı yarısı 26 yaş üstü demek. Bu çok kritik bir gösterge. Bundan dolayı da inanıyorum ki, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesi önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye'nin büyüme motoru olacak. Yatırımcıların özellikle üst yapı noktasında da cesaretlendirilmesi lazım. 'Terörsüz Türkiye' aslında büyük bir fırsat sunuyor. Çok güçlü teşvikler var. Batman'la otellerin doluluk oranını sordum, milletvekilimiz Ferhat Bey'e, değerli milletvekilimize. Yüzde 95 doluluk oranı varmış yani New York'ta bile o kadar değil. Gerçekten yani yılın tamamında 95 doluluk oranı var. Onun için yatırım fikri arayanlar için söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka bu güzel coğrafyaya bizim otel yatırımı yapmamız lazım. Kaliteli, beş yıldızlı otellere ciddi bir ihtiyaç var."

Bakan Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra Kale bölgesini gezerek, turizme açılan mağaraları ziyaret etti.

Bayram AYHAN-Selim KAYA/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı