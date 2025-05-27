KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de resmi temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yakın bir gelecekte daha güçlü bir konuma geleceğine olan inancını belirterek, 'Türkiye Yüzyılı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) önemli etkisinin olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şimşek'in küresel anlamda dünya piyasalarında önemli görevlerde yer aldığını ve iyi ilişkiler yürüttüğünü söyledi. Şimşek ile Maliye Bakanlığı görevi yürüttüğü dönemde birlikte çalışma fırsatı bulduklarını vurgulayan Tatar, zor dönemlerden geçtiklerini ve zoru başardıklarını ifade etti.

Tatar, Türkiye'nin desteği ile geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini dile getirerek, ziyareti nedeniyle Şimşek'e teşekkür etti.

'HEP BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye'nin hemen her konuda KKTC'nin yanında olduğunun altını çizerek, KKTC'nin geleceğinin ve Kıbrıs konusunun Türkiye'de siyaset üstü olduğunu bildirdi. KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin, adaya yakışır bir kompleks olduğunu vurgulayarak, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Bakan Şimşek, KKTC'nin geleceğinin dayanışma ve güçlü birliktelik olduğunu kaydederek, "Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve diğer yetkililer de hazır bulundu.