Bakan Şimşek, İzmir İş Dünyası Toplantısı'nda İstişarelerin Faydasını Vurguladı

'İSTİŞARE FAYDALI OLDU'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen 'İzmir İş Dünyası Toplantısı'nın ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl binası önünde karşılanan Bakan Şimşek, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile makamında görüştü. Ziyarete AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ ve partililer katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda konuşan Bakan Şimşek, iş insanlarıyla istişarelerinin faydalı olduğunu belirterek, "İzmir'in birçok konusuna vakıf olduk. Bazı hususları sonradan tekrar çalışacağız, değerlendireceğiz ama istişare faydalı oldu. Bu istişareler önemli bir sanayi ve ticaret üssü olan şehrimize ve ülkemiz açısından da hayırlara vesile olacak" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da "Teşkilatımızla, milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle beraber Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde istişarelerimizi yaptık" dedi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,