Bakan Özhaseki ve Binali Yıldırım Erzincan'a geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan'da temel atma ve açılış programlarına katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, bir dizi temel atma ve açılış programlarına katılmak üzere Erzican'a geliyor.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Bakan Özhaseki ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım'ın Erzincan ziyaretine ilişkin olarak bir basın açıklaması yaparak Erzincan halkını programlara davet etti.

Başkan Şireci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'yi yarın Erzincan'ımız da ağırlayacağız.

Ziyaret çerçevesinde ilk olarak Kızılay-Hocabey Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel atımı gerçekleşecek.

Daha sonra Demirkent beldemizde Riskli Alan 80 Daire Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, Vasgirt Deresi Millet Bahçesi temelleri atılacak.

Son olarak Katı Atık Aktarma Transfer Merkezi açılışı ile Kemaliye'de tamamlanan 161 konutun ve Refahiye Kayı köyünde tamamlanan 79 adet iskan konutunun tapu teslimi yapılacak.

Tüm halkımızı yarın 07.09.2023 Perşembe günü saat 15.00'te Kızılay Hocabey Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Konutları Temel Atma tören alanına hemşerimiz AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile buluşmaya bekliyoruz." - ERZİNCAN