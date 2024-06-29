Bakan Özhaseki: Karbon emisyonunu azaltmak küresel ısınmanın önüne geçmenin tek yolu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Küresel ısınmanın önüne geçilmesinin bir tek yolu var. O da karbon emisyonunun azaltılması. Bunun dışında başka bir çaresi de yok. Aslında dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen; biz böyle diyerek sorumluluktan da kaçamayız. Üzerimize düşeni de hakkıyla yapmak istiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geldiği memleketi Kayseri'de, Kocasinan ilçesinde yapılacak olan 'Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Ön Tahsis Duyuru Toplantısı' programına katıldı. Projenin önemine vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, MTA, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve meslek kuruluşlarımız bir araya geldiler; memleketimiz ve bölgemiz için muazzam bir proje ortaya koydular. Kayserimizin temiz toprağıyla, temiz enerjisiyle, bereketli bir proje olacak. Projenin diğer illerimizde de yaygınlaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

'KAYSERİ EKONOMİSİNE YILLIK 1 MİLYAR KATKI SAĞLAYACAK'

Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin önemine vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Bu bildiğiniz OSB'lerden değil. Bacalardan duman çıkmadan, etrafa atıklar saçılmadan, doğaya saygılı ve ekonomiye de katkı sağlayan bir organize sanayi bölgesi sisteminden bahsediyoruz. Kocasinan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi, 1 milyon 237 bin metrekare alanda kurulacak. Seralarda üretim yapılacak. Her hava koşulunda üretim devam edecek. Kayseri, hem kendi ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi üretecek hem de çevre illere ve özellikle de yurt dışına ithal edebilecek. Rusya, Avrupa ve Körfez ülkeleri; Kayseri'nin gıda satış pazarı haline gelecek. Kayseri'de, yıllık 10 bin ton olan sebze meyve üretimimizi 35 bin tona çıkacak. Kayseri ekonomisine yıllık 1 milyar TL katkı sağlanacak. Topraksız tarım uygulamasıyla üretim yapılacak. Kayseri'ye en yakın Antalya gibi Akdeniz ülkelerinden meyve-sebze tedariki sağlanıyordu. Bu da ulaşım bedelleri eklenince, fiyatları arttırıyordu. Projenin tüm safhaları işler hale gelince; Kayserililer meyve ve sebzeyi daha az maliyetle tüketecek" diye konuştu.

'ÇALIŞANLARIN YÜZDE 75'İNİ KADINLAR OLUŞTURACAK'

Organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle Kayseri'ye 5 milyar Türk lirası yatırım kazandırılmış olacağını da söyleyen Bakan Özhaseki, "Yüzde 75'i kadınlardan olmak üzere, 1500 kişi istihdam edilecek. OSB'nin enerji ihtiyacı, jeotermal enerji ve güneş enerji santralleriyle sağlanacak. Avrupa yeşil mutabakat sürecine uygun üretim yapılacak. Böylece hem çevre korunacak hem de dünya standartlarını yakalayan bir üretim anlayışı benimsenmiş olacak. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir tesis olacak. Tüm bu özelliklere baktığımızda, son derece faydalı bir proje olduğunu görüyoruz. Projenin bir an evvel tam kapsamlı olarak hayata geçmesini bizler de heyecanla bekliyoruz" dedi.

'KÜRESEL ISINMA BAŞIMIZIN BELASI'

Küresel ısınma ile mücadelenin öneminde de değinen Bakan Özhaseki, "Küresel ısınma başımızın belası bir hadise ve önümüzdeki yıllarda bütün dünyayı ilgilendiren BM'nin dikkat kesildiği, bizim de içinde yer aldığımız birtakım uluslararası sözleşmeler, taraf olduğumuz, taahhütte bulunduğumuz hususlarda da çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Bu önemli bir hadise. Küresel ısınmanın önüne geçilmesinin bir tek yolu var. O da karbon emisyonunun azaltılması. Bunun dışında başka bir çaresi de yok. En önemli konu da 1 Ocak 2026'dan itibaren AB'ye satacağımız ürünlerde sınırda karbon kontrolü gelecek. Nasıl ürettiğimizi soracaklar. Vergi ödemek zorunda kalacağız. Ürünlerimizi dışarıya satamayacağız. O yüzden herkesin konumunu gözden geçirmesi gerekecek. Satacağınız bir gömleği bile nasıl ürettiğinizi kapıda soracaklar. Bu projenin yeşil mutabakat sürecine çok uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Aslında dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen; biz böyle diyerek sorumluluktan da kaçamayız. Üzerimize düşeni de hakkıyla yapmak istiyoruz" diye konuştu.