Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (2)

ALTINORDU İLÇE BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ' Ordu Kadın Kooperatifleri Buluşması' programının ardından AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerine hitap eden Özer, seçime az bir süre kaldığını belirterek, teşkilattan verimli bir şekilde çalışmalarını istedi. Bakan Özer, "Allah'ın izniyle tüm dış müdahale ve onun yerli iş birlikçilerinin her türlü entrikasına rağmen, bu yoldan geri dönüş olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek, küçük hesapları bir kenara bırakarak, mikro ölçekte yaşamış olduğumuz basit problemleri bir kenara bırakarak bu büyük resmin, bu büyük hikayenin bir parçası olacağız. Ben de hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de buradan aday olarak Ordu'muzun çok daha iyi noktaya gitmesi için, arkadaşlarımızın getirmiş olduğu noktadan daha yukarılara çıkartabilmek için, sadece yeni aday arkadaşlarımızla değil; mevcut milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Şurada çok kısa süremiz kaldı. Artık bu kısa sürede, çok daha verimli bir şekilde çalışmalıyız. İnsanlarımızla hasbihal ederek, dinleyerek, vakit geçirerek, verimli bir şekilde birlikte geçireceğiz" dedi.