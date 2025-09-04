Bakan Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da Spor ve Gençlik Temasları Gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da Spor Bakanı Shalva Gogoladze ile Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze'yle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Milli Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Tiflis'e geldi. Bakan Bak, Gürcistan- Türkiye milli maçı öncesi diplomatik temaslar gerçekleştirdi. Bakan Bak, ilk olarak Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze ile görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulurken Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze, Türkiye'nin ev sahipliği yapmak için aday olacağı her uluslararası organizasyona daha önceden olduğu gibi her zaman destekte bulunma sözü verdi. Bu açıklama üzerine Bakan Bak, desteklerinden dolayı Gürcistanlı mevkidaşına teşekkür etti.

Bakan Bak, daha sonra Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya geldi. Yapılan toplantılarda iki ülkenin yetkilileri de yer aldı.

Toplantıların ardından Türkiye ile Gürcistan arasında spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. - ANKARA