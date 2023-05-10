Bakan Kurum, Pendik ve Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik ve Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. Seçim çalışmaları kapsamında Pendik Hayaltepe Sosyal Tesisleri'nde Erzincanlılarla kahvaltı programında bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra Pendikspor'u ziyaret etti. Ardından Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, otobüsle ilçede tur attı.

Seçim çalışmaları kapsamında Pendik Hayaltepe Sosyal Tesisleri'nde Erzincanlılarla kahvaltı programında bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, ardından Pendikspor'u ziyaret etti. Ziyareti sırasında futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Kurum, yeni saha için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Penaltı atışı da yapan Kurum'a, üzerinde adının yazılı olduğu 34 numaralı Pendikspor forması hediye edildi. Daha sonra Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, otobüsle ilçede tur attı. Ardından bir fabrikayı ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

"DAHA NİCE YATIRIMLARI VE HİZMETLERİ ERZİNCAN'IMIZA KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erzincanlılarla kahvaltı programında konuşan Bakan Kurum, "Bayram havası içerisinde sevgi ve muhabbetle 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı da buradaki kardeşlik, birlik ve beraberlik daha da yüksek olacaktır. 14 Mayıs'taki zaferimizle hizmetlerimize, eserlerimize, eser siyasetimize aynı anlayışla devam edeceğiz. Erzincan'ımız Anadolu'nun kalbidir. Hanlarıyla, konaklarıyla, camileriyle, medreseleriyle maziden istikbale uzanan tarihimizin en görkemli şahididir. İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Biz, Erzincan'ımızın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Erzincan'ın insanına aşığız. Erzincan'ımıza, Erzincan'ımızın gönlü geniş insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Aşık Veysel, 'Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser' diyor. Bizler de bu sözden hareketle Kemah'tan Üzümlü'ye, Kemaliye'den Refahiye'ye kadar Erzincan'ımızın dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. Bugün Erzincan'ımıza sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden kamu binalarının yapımına, bisiklet yollarından belediyemize hibe desteklerine kadar onlarca alanda milyarlarca liralık yatırım kazandırdık. Daha nice yatırımları ve hizmetleri Erzincan'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Biz, Erzincanlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz, Erzincan'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. Biz Erzincan'ımıza hizmet diyoruz, Erzincan'ımızın için eser üretiyoruz, Erzincan'ımızın güzel insanlarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz. İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası'na toplam 620 bin başvuru yapıldı" dedi.

"ENGELLİLER HİÇBİR ENGELLE KARŞILAŞMASIN DİYE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

"1 MAYIS'I EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ OLARAK SİZLERİN BAYRAMI OLARAK BİZ İLAN ETTİK"