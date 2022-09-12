Bakan Kasapoğlu; "Denizli'de 11 yurt, 12 bin 390 kapasite ile GSB hep yanında" Politika Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Denizli'de GSB yurtlarına başvuran tüm öğrencilerin yerleştiğini duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Denizli'de GSB yurtlarına başvuran tüm öğrencilerin yerleştiğini duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan Denizli'deki GSB yurtlarında gerçekleşen yerleşme hakkında açıklama yaptı. Başvuru yapan tüm öğrencilerin yerleştiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "İl merkezimizde yerleştirme oranı 1. fazda yüzde 100! GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerimizin tamamı yerleşti. Denizli'de 11 yurt, 12 bin 390 kapasite ile GSB hep yanında" dedi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mehmet Kasapoğlu Denizli Politika Haberler

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