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Bakan Karaismailoğlu, Bilecik'e YHT ile geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Karaismailoğlu, Bilecik'e YHT ile geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılmak üzere Bilecik'e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Osmaneli-Bursa-Bandırma- Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılmak üzere Bilecik'e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kente YHT ile gelirken, garda kendisini Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım karşıladı. YHT yolcuları Bakan Karaismailoğlu el sallarken, bakan da onlara karşılık verdi. Heyet ardından Bilecik'in Osmaneli ilçesine hareket etti. Bakan Karaismailoğlu bugün Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılarak tünel açılışını yapacak. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adil Karaismailoğlu Balıkesir Osmaneli Bilecik Politika Haberler

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