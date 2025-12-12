Bakan Kacır: Sanayi üretiminde katma değerimiz 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldi

'TÜRKİYE MOTOR TEKNOLOJİLERİNDE İHTİYAÇLARINI YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA KARŞILAMAYA BAŞLAMIŞTIR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Savunma sanayi sistemlerinin bazı alt istemlerinin yurt dışından tedariki ile ilgili ortaya çıkan engellerin sıklıkla dile getirildiğini belirterek, "Bizden ne esirgeniyorsa biz daha iyisini mühendislerimizin, bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın gayretiyle Allah'ın izniyle geliştiriyoruz, üretiyoruz. Özellikle güç ve motor sistemleri konusu çokça zikredildi, ben birkaç alanda yürütülen çalışmalarla ilgili Gazi Meclisimizi bilgilendirmek gerektiği kanaatindeyim. Kara araçlarımızda Vuran ve Kirpi araçlarıyla Tuna motoru askerimizin kullanımına sunuldu. Yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak Utku motoru ve Altay tankımız için geliştirilen Batu motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı; her ikisinin de transmisyon test çalışmaları da başarıyla sürüyor. İnsansız hava araçlarımızda Bayraktar TB3'e güç veren PD200 motoru halihazırda envantere girdi. Anka ve Aksungur'a entegre edilen PD170 motoruyla test faaliyetleri devam ediyor. Kargı İha için PG50 motoruyla bağımsız kabiliyetler elde ettik. Helikopterlerimizde, Gökbey helikopterinin kalbinde olan milli TS1400 Turboşaft motorunun sertifikasyon testleri devam ediyor, seri üretim çalışmaları başarıyla yürütülüyor. Füze ve mühimmat tarafında Atmaca ve Som için KTJ-3200, Çakır için KTJ-1750, Kara Atmaca için KTJ-3700 jet motorlarını yerli ve milli olarak geliştirdik, kullanıyoruz ki bu motorlar da daha önce yurt dışından ithal etmekte, tedarik etmekte zorluk çektiğimiz motorlardı; hepsini yerlileştirmiş olduk. Kızılelma için TF10000 geliştirme çalışmaları devam ederken KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri de başarıyla sürüyor. KAAN savaş uçağının ana motorunu da Allah'ın izniyle, Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirecek, üretecektir. Türkiye motor teknolojilerinde oluşturduğu bu geniş yelpazeyle kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri artık yerli ve milli imkanlarla karşılamaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BEYİN GÖÇÜNÜ DEĞİL, TERSİNE BEYİN GÖÇÜNÜ KONUŞUYOR'

Yüksek teknolojinin en temel bileşeninin beşeri sermaye olduğunu söyleyen Bakan Kacır, insan ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar attıklarını ekledi. Bakan Kacır, "Özellikle savunma sanayisinden örnek verilerek mühendislerimizin yurt dışına gittiği söylendi. Elbette farklı dönemlerde, farklı amaçlarla, farklı ülkelere giden insanlar olabilir ama ben size bir istatistik vereceğim. Bu yıl ASELSAN'dan ayrılarak yurt dışına giden 50 mühendisimiz oldu fakat yürüttüğümüz milli projelerin heyecanını paylaşmak üzere yurt dışından ASELSAN'a 125 mühendisimiz geldi. Dolayısıyla artık Türkiye, beyin göçünü değil tersine beyin göçünü konuşuyor. Bilimsel yayın sayısını konuşmamda ifade etmiştim. Son 23 yılda ülkemizdeki bilimsel yayınların sayısını yıllık 9 binden 52 binin üzerine çıkardık" diye konuştu.

'GAP BÖLGESİNDE İSTİHDAMI 2 MİLYON 600 BİNE ÇIKARDIK'

Bakan Kacır, bilimsel yayınlarla birlikte niteliğin artmadığı yönündeki soru üzerine, "Son 5 yılda Türkiye OECD'ye üye ve gözlemci ülkeler arasında yayınların aldığı toplam atıf sayısına göre sıralamasını en çok artıran ülke oldu. Türkiye'den araştırmacıların yer aldığı uluslararası işbirlikçi yayınların etki değeri 2024 yılında 1,60 değerine ulaştı, dünya ortalamasının ve G20 ortalaması olan 1,29 değerinin çok üzerinde bir performans ortaya koyduk. Hem bilimsel yayınlarımızın sayısı, niceliği arttı hem de bilimsel yayınlarımızın aldığı atıflar yani nitelikleri yükseldi. Özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklarıyla ilgili milletvekilimiz kanaatlerini paylaştılar. Şunu ifade etmek istiyorum. Az önce bazı sayın milletvekillerimiz de ifade etti, özellikle huzur ikliminin oluşması Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yatırımların hızlanmasına vesile olacak. Biz bunu mümkün kılacak adımları atıyoruz. Bakın, GAP bölgesinde 2004 yılında 1 milyon 299 bin istihdam varken 2024'te istihdamı tam 2 misline, 2 milyon 600 bine çıkarmışız. GAP bölgesinin ihracatı 2002'de 689 milyon dolarken 2024'te 12 milyar doları aşmış" dedi.

'GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 21 YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURDUK'

Teşvik kapama işlemlerinin yavaş ilerlemesi yönündeki değerlendirmeleri hatırlatan Bakan Kacır, "Özellikle pandemi ve yaşadığımız deprem felaketleri gibi mücbir sebep halleri nedeniyle yatırım sürelerinde sarkmalar yaşayan yatırımcılarımız, tamamlama vizesi taleplerini son dönemde yoğunlaştırmış oldular. 2022-2024 döneminde ortalama yıllık kapama sayımız, teşvik belgesini tamamlama sayımız 3 bin 250 iken, bu yıl şimdiden 8 bin 671 teşvik belgesinin kapama işlemini yaptık. GAP'taki sulama projeleriyle ilgili de bir istatistik paylaşayım. Bakın, 2002'de GAP bölgesinde sulamaya açılmış toplam alan 198 bin hektar iken, şimdi bu 675 bin hektara ulaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2002'den bu yana 21 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. OSB'lerimizin sayısının 31'e ulaştırdık. Üretimdeki parsellerde, OSB'lerimiz de 421 bin kişi çalışıyor ve tam kapasiteye eriştiğimizde GAP bölgesindeki OSB'lerimiz de inşallah istihdamı 520 bine çıkaracağız. Bugüne kadar GAP bölgesindeki OSB'lere 18 milyar liraya yakın kaynak sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

'TEKSTİLCİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Bakan Kacır, tekstil sektöründe 1 milyondan fazla istihdamın olduğunu ve tekstil sektörünün Türkiye için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, "Bu sektörlerde ortalama istihdam maliyetleri bizden daha düşük olan ülkelerin emek maliyetlerinde bazı avantajlar oluşmuş olsa da Türk tekstil sanayisinin onlarca yıl boyunca elde ettiği birikim, kabiliyet ve inovasyon çalışmaları sayesinde gücünü Allah'ın izniyle gelecekte artırarak yoluna devam edecek. Biz de tekstilcilerimizin yanında olacağız. İstihdamı koruma programıyla, yurt içinde taşıma programıyla, taşınma programıyla ve AR-GE, tasarım ve marka çalışmalarını hızlandırarak bu sektörümüzün gücüne güç katmayı sürdüreceğiz. Bakınız, 2012'den bu yana teşvik sistemi kapsamında sunduğumuz desteklerle oluşan istihdamın 1'ini 5'inci ve 6'ncı bölgelerde oluşturduk, 960 bin istihdamı bu bölgelerde sanayicimizle birlikte hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

'SANAYİ İSTİHDAMIMIZ 6,4 MİLYON KİŞİ'

2018 yılında Türkiye'de toplam istihdamın 28,7 milyon kişiden 2025 yılında ise 33,2 milyon kişiye çıktığını aktararak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adım attığımız 2018 yılında sanayi istihdamımız 5,7 milyondu. Şimdi ise sanayi istihdamı 6,4 milyon. Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik, sanayi üretimi o günden bugüne yüzde 29 arttı. İmalat sanayisinde kayıtlı istihdama bakalım; 2018'de 3 milyon 800 bindi, şimdi 4 milyon 600 bin. Elbette yapacak çok fazla işimiz var, durmak yok ama inanıyoruz ki nitelikli insan kaynağımızla, sanayicilerimizle, girişimcilerimizle birlikte inşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.