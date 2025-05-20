Bakan Kacır Polonya'da İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Bakan Kacır Polonya'da İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Polonya'da OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı için yaptığı resmi ziyaret sırasında çeşitli ülkelerin bakanlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya geldi. Bakan Kacır, temasları kapsamında Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhanek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ve Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevsek ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, gerçekleştirdiği ikili görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada, "OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında, Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhnek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ve Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevek ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı iş birliklerimizi değerlendirdik. Ortak geleceği birlikte şekillendirme irademizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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