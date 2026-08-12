Bakan Kacır: Geleceğin Türkiye'si için çalışıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da öngören anlayışla daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Kacır programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır'a Vali Naci Aktaş, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve kent protokolü eşlik etti.

'MÜREFFEH BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Törende konuşan Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin ihtiyaçlarını gözeten, şehirlerimizin imkanlarını büyüten, ülkemizin rekabet gücünü ileri taşıyan güçlü bir kalkınma hamlesini hayata geçiriyoruz. Yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da öngören anlayışla daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizin sahip olduğu birikimi, insan kıymetini ve üretim kapasitesini kıymetlendiriyor, üretimi, istihdamı ve ihracatı Anadolu'nun dört bir köşesine taşıyoruz" dedi.

'ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACATIN BÜYÜMESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ'

Afyonkarahisar'da yatırımı ve istihdamı büyütmek amacıyla 23 yılda OSB sayısını 6'dan 9'a yükselttiklerini aktaran Bakan Kacır, kentte yapılan yatırımları şu sözlerle açıkladı:

"İscehisar Mermer OSB'si de sektörün üretim kapasitesini geliştiren ve Afyon mermerinin daha yüksek katma değerle dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayan bir üretim üssü. Bugün İscehisar Mermer OSB'de 256 hektarlık alanı kapsayan altyapı çalışmalarını tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Bu yatırımla bölgemizin yeni yatırımlara ev sahipliği yapma kapasitesini artırıyor; mermer sektörümüzde üretim, istihdam ve ihracatın büyümesinin önünü açıyoruz. Afyonkarahisar'da yerel girişimciliğin büyümesinde ve kentin yeni fırsatlarla buluşmasında anahtar role sahip KOBİ'lerimize, KOSGEB eliyle bugüne kadar 2 milyar liralık destek sağladık. Afyonkarahisar'da gerçekleşecek 164 milyar lira yatırımın ve 28 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Afyonkarahisar'daki OSB'lerde hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını, 8 yıl boyunca bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkarırken, 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sunuyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısında jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği ve bitkisel içerikli gıda takviye ürünleri üretimine dönük 442 milyon liralık 2 yatırım projesini destekliyoruz."

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Bakan Mehmet Kacır, programı kapsamında valilik, belediye ve çeşitli tesislere de ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı