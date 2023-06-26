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Bakan Işıkhan Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti

Bakan Işıkhan Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti

Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti. İl Başkanı Vahap Alma ile bir süre görüşen Bakan Işıkhan partililerle de bir araya geldi. Bakan Işıkhan, ardından Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindekilerle Merkez Artuklu ilçesine geçerek Birinci Cadde'de bulunan esnafı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

İl Başkanı Vahap Alma ile bir süre görüşen Bakan Işıkhan partililerle de bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, ardından Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindekilerle Merkez Artuklu ilçesine geçerek Birinci Cadde'de bulunan esnafı ziyaret etti.

Ziyaretinde vatandaşlar ve ilçedeki turistlerle de selamlaşan Bakan Işıkhan, kent sakinlerinin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Politika

Mardin Valiliği Vedat Işıkhan AK Parti Mardin Politika Haberler

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