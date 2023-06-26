Bakan Işıkhan Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti. İl Başkanı Vahap Alma ile bir süre görüşen Bakan Işıkhan partililerle de bir araya geldi. Bakan Işıkhan, ardından Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindekilerle Merkez Artuklu ilçesine geçerek Birinci Cadde'de bulunan esnafı ziyaret etti.