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Bakan Işıkhan: Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır (2)

Bakan Işıkhan: Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır (2)
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'CHP, YILLARCA BU BÖLGEYİ ADETA YOK SAYDI, GÖRMEZDEN GELDİ'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Sur İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nin ardından, Yenişehir İlçe Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı.

'CHP, YILLARCA BU BÖLGEYİ ADETA YOK SAYDI, GÖRMEZDEN GELDİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Sur İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nin ardından, Yenişehir İlçe Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Işıkhan'a, burada AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu ve Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlayan kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut ilçe başkanı Ender Karahan yeniden göreve seçildi. Kongrede konuşan Bakan Işıkhan, "Geçtiğimiz gün bir genel başkan 'Diyarbakır'a gideceğiz, Batman'a gideceğiz, Mardin'e gideceğiz' diye Meclis'ten bir çıkış yaptı. Yaptığı açıklamanın sözü de fecaat, özü de fecaat. Niye fecaat biliyor musunuz? Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri buradayız; bu topraklardayız. Hamuru bu topraklarda, bu millet tarafından yoğrulmuş bir partiyiz. Oysa CHP, yıllarca bu bölgeyi adeta yok saydı, görmezden geldi. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden bu partinin Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu toprakları ziyaret etmek aklına gelmiş. Şimdi de siyasi propaganda yapmak için gelecekler, sonra da gidecekler. Anlayacağınız turistik bir seyahat yapacaklar. Diyarbakır'ın herhangi bir derdine derman olmayacaklar. Belediyelerde işten atılan, ekmeğinden edilen işçileri konuşmayacaklar. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; dün bu toprakların adını bile anmayanların, bugün buraya gelmeleri sadece bir siyasi manevra olmaktan öteye gitmez. CHP'nin geçmişinde ve siyaset anlayışında Güneydoğu Anadolu'nun, Diyarbakır'ın, bu toprakların ne zaman bir öncelik taşıdığı görülmüştür? Hiçbir zaman. Yarın buraya geldiklerinde, Diyarbakır'ın yaşadığı değişimi ve dönüşümü anlayabilecekler mi? Elbette hayır. Diyarbakır'ın dönüşümünü anlamak için, öncesini de bilmek lazım. Gelecekler; bilmeden, anlamadan, görmeden konuşup gidecekler. Buradaki sorunları çözmek kolay değil. Ancak biz bunu başardık. Terörle mücadelede attığımız kararlı adımlar, bölgeye getirdiğimiz yatırımlar ve istihdam projeleri, sadece Diyarbakır'ın değil, tüm Güneydoğu Anadolu'nun geleceğini güvence altına aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen bu büyük mücadelede biz Diyarbakır ile el ele, omuz omuza yürüdük" dedi.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/Diyarbakır,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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