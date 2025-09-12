Bakan Işıkhan: 'Birileri parti binalarında koltuk kavgası yaparken biz Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birileri parti binalarında koltuk kavgası yaparken biz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; gönüller yapmak, yediden yetmişe milletimizin her bir ferdinin sorunlarıyla birebir ilgilenmek için Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslar için Burdur'a gelen Bakan Vedat Işıkhan, ilk Burdur Valiliğini ziyaret etti. Vali Tülay Baydar Bilgihan ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Işıkhan daha sonra, Burdur Öğretmenevinde düzlenen İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları çerçevesinde kentteki esnaf, iş yerleri, fabrikaları ziyaret edeceklerini ifade etti.

"Bizler gece gündüz demeden gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için projeler üretiyoruz"

Bakan Işıkhan, "Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana, cennet vatanımızın cennet köşelerinden birisi olarak gördüğümüz bu şehrin gelişmesi için durmaksızın çalışıyoruz. Birileri parti binalarında koltuk kavgası yaparken biz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; gönüller yapmak, yediden yetmişe milletimizin her bir ferdinin sorunlarıyla birebir ilgilenmek için Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz. Birileri gençlerimizi sokaklara çağırarak milletimizi siyasi hırs ve tuzaklarına alet etmeye çalışırken; bizler gece gündüz demeden gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için projeler üretiyoruz. Birileri Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmek için uğraşırken, bizler yerli ve milli ekonomimizi nasıl geliştirebileceğimizi, kalkınma hamlelerimizi, istihdamımızı, kalifiye işgücümüzü ve yeni iş imkanlarını nasıl artırabileceğimizi düşünmekle ve uygulamakla meşgulüz. Güçlü Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizlere, ülkemize ve aziz milletimize hizmet etmeyi nasip ettiği için Allah'a hamdediyoruz. Bürokratlarımızla birlikte ayak basılmadık hiçbir il ve ilçemiz kalmayana kadar da dolaşmaya, aziz milletimizle hemhal olmaya devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

"Sizler ürettikçe, kalkınmamız ivme kazanıyor"

Yerel kalkınmaya önem verdiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Özellikle Burdur'un yerel kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar sunan yatırımcımız, üretimcimiz, işverenlerimiz, esnaflarımız, ticaret erbabımız geleceğin Türkiye'sine giden yolda bizim en değerli yol arkadaşlarımızdır. Sizlerin azmi ve kararlılığı, hem şehrimizin hem de ülkemizin çalışma hayatını daha güçlü kılıyor. Sizler ürettikçe, kalkınmamız ivme kazanıyor. Bakınız son güncel veriler, yerli ve milli kalınma yolunda attığımız her adımın olumlu sonuçlarını göstermesi bakımından oldukça umut ve güven verici. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 artış gösteren ekonomimiz, 20 çeyrektir sürekli büyüyor. Hamdolsun, ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında istikrarlı ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. Yıllık enflasyon rakamlarındaki azalma da, aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların faydasını bir kez daha göstermiş oldu. Tabii bu rakamlar çalışma hayatına da olumlu şekilde yansıyor. Yüzde 8'e gerileyen işsizlik oranı, 27 aydır tekli hanelerde seyretmeye, buna mukabil istihdamımız da sürekli artmaya devam ediyor. Aynı şekilde ihracat rakamlarımız, dünya konjonktürüne rağmen tarihi seviyelere ulaşmış durumda. Bölgemizde ve dünyada yaşanan belirsizlikler ve krizlere rağmen bugün gelmiş olduğumuz bu nokta, gelecekte daha iyi seviyelere ulaşacağımızın da açık bir teminatıdır" diye konuştu.

"Kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum"

Ülkedeki güçlenme hedefleri ile olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Bakan Işıkhan, "Ülkemizi güçlendirme hedefimiz istikametindeki kararlılığımızı, azmimizi koruduğumuz sürece her alanda olumlu sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyorum. Şunu unutmamalıyız ki Türkiye'nin güçlenmesi demek, aynı zamanda, bölgede ve dünyada mazlumlara destek vererek daha adil, daha huzurlu bir dünyanın inşasına yardım etmemiz demektir. Çünkü bugün Türkiye, küresel güvensizlik ortamında üstlendiği uluslararası sorumluluklar, tarihi ve kültürel misyonu ile sadece bölgesinin değil dünyanın da güven adası olmaya devam etmektedir. Gazze başta olmak üzere zalimin zulmü altında yaşam mücadelesi veren mazlum coğrafyalarımıza karşı görevlerimizin yanı sıra, artık bölgesel tehditlerin kapımıza kadar ulaştığı gerçeği, bize büyüme yolunda atmamız gereken kararlı adımları bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu sebeple, çalışma hayatı başta olmak üzere, Türkiye'yi içeride ve dışarıda daha güçlü kılacak her mecrada; durma, duraksama, adımlarımızda tereddüt etme, kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 70 bini aşkın Burdurlu kardeşimize iş bulmanın gururunu yaşıyoruz"

Herkesin faaliyet gösterdiği kendi alanında en iyisi olmak için daha çok çalışmalısı ve daha fazla katma değer üretmesi gerektiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Burdur'un çalışkanlığına, azmine güveniyoruz. Burdur'umuz, son 23 yılda çalışma hayatında büyük bir değişim ve gelişim sürecine şahitlik etti. 2002 yılında sadece 46 bin olan aktif sigortalı sayımız bugün 80 bine ulaşmış durumda. Yani Burdur'da kayıtlı çalışan sayısı tam yüzde 71 oranında artmış. İŞKUR'un sunduğu imkanlarla da vatandaşımıza hem meslek hem de ekmek kapısı açıyoruz. 2025 yılının ilk 8 ayında; 6 bin 249 hemşehrimizi iş hayatına kazandırdık. Toplamda 70 bini aşkın Burdurlu kardeşimize iş bulmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece işe yerleştirmekle kalmadık, insanımıza yeni beceriler, yeni meslekler kazandırdık. 4 bin 893 hemşehrimiz mesleki eğitim kurslarımız sayesinde yeni meslekler edinirken, 6 bin 834 vatandaşımız işbaşı eğitim programlarımızla doğrudan iş tecrübesi kazanma fırsatı buldu. Burdur'un üretimine ve istihdamına katkı sunan işverenlerimizi, esnafımızı, sizleri de asla yalnız bırakmadık. Bugüne kadar, 27 bin 367 işyerimize 1,3 milyar TL'yi aşan teşvik ödemesi yaptık. Bu emeklerin karşılığını da işgücü piyasası verilerinde görüyoruz. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan TR61 Bölgesinde istihdam oranı yüzde 54,7'ye ulaşmış durumda. İşsizlik oranımız yüzde 5,8'e kadar geriledi. İşgücüne katılım oranı ise; yüzde 58,1 olarak gerçekleşti. Bölgemizin, Türkiye ortalamasından daha iyi seyreden işgücü verileri, sizlerin eseridir. Sizlere de bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya; Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur milletvekilleri ve iş adamları katıldı. - BURDUR