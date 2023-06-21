Bakan Güler: Terörle mücadelede değişiklik olmayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede herhangi bir değişiklik olmayacağını ve artan bir şiddetle devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etmesinin terörle mücadeleye olumlu etkisi olacağını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörle mücadelemizde herhangi bir değişiklik olmayacak, aynı şekilde artan bir şiddetle devam edecek" dedi.

Bakan Güler, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güler, bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine, "Terörle mücadelemizde herhangi bir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde artan bir şiddetle devam edecek" dedi.