Bakan Güler: "Kosova'nın, FETÖ konusunda attığı adımlar dostluğumuzu daha da artıracaktır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Magedonci ile görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Güler "Kosova'nın, kendisi için de tehdit olan FETÖ konusunda attığı ve atacağı somut adımlar, iş birliğimizi ve dostluğumuzu daha da artıracaktır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Magedonci ile gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yaşar Güler; kardeş, dost ve müttefik ülke Kosova'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileten Bakan Yaşar Güler, "Kosova Savunma Bakanı Ejup Magedonci'ye, ziyaretimiz esnasında göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Kosova ile ilişkilerimiz, köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Kosova ile yapılan üst düzey ziyaret ve görüşmeler kardeşliğimizi pekiştiriyor, ikili ilişkilerimize katkı sağlıyor ve stratejik ortaklığımızı daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Dost ve kardeş Kosova'nın, egemenlik ve toprak bütünlüğünü, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini ve uluslararası kuruluşlara üyeliğini destekliyoruz. Bu çerçevede Sayın Bakan ile çok kapsamlı, olumlu, faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Başta Kosova olmak üzere Balkanların barış, huzur ve güven içinde olmasına büyük önem verdiğimizi vurguladık. Bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu, bu kapsamda üstlendiğimiz KFOR Komutanlığını da tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getireceğimizi bir kez daha ifade ettik."

Türkiye-Kosova arasındaki askeri ilişkilere değinen Güler, "Türkiye-Kosova arasındaki askeri eğitim, savunma, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin, attığımız yeni adımlarla her geçen gün daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kosova'nın, kendisi için de tehdit olan FETÖ konusunda attığı ve atacağı somut adımlar, iş birliğimizi ve dostluğumuzu daha da artıracaktır. Türkiye-Kosova ilişkileri ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde her alanda daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu. - PRİŞTİNE