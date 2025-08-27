Bakan Güler: "Hedefimiz ulaştığımız bu gurur verici seviyeyi en üst noktalara taşımaktır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye kendi imkan ve kabiliyetleriyle hava savunma emniyetini sağlayacak projeleri bugün olduğu gibi hızlıca hayata geçirmektedir. Hedefimiz ulaştığımız bu gurur verici seviyeyi en üst noktalara taşımaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, bugün Türkiye'nin gücüne güç katacak, aynı zamanda savunma sanayiinin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan birbirinden değerli projelerin hayata geçmesinin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yarım asır önce Türkiye'nin maruz kaldığı ambargolar karşısında savunma ihtiyaçlarını karşılaması için ASELSAN'ın temellerinin atıldığını hatırlatan Bakan Güler, ASELSAN'ın 50 yıllık yolculuğunda Türkiye'nin savunma sanayisini dünya standartlarının ötesine taşıyarak bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Temeli atılacak teknoloji üssü ve tesislerin faaliyete başlamasıyla da ASELSAN'ın büyümesine daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ifade eden Güler, bu projelerin uluslararası alandaki rekabet gücünü de pekiştireceğini de belirtti.

"Çelik Kubbe, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını artıracak, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaktır"

Türkiye'nin son yılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik vizyonu ve güçlü liderliği sayesinde savunma sanayiinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Güler, "Bu yatırımlar ülkemizin üretim kapasitesini artırırken, ihracatımızı güçlendirmiş ve küresel pazardaki yerimizi de sağlamlaştırmıştır. Çelik Kubbe Projesi de bu kritik atılımların en önemlilerinden biridir. Nitekim Çelik Kubbe Projesi kapsamında teslimatı yapılan sistemlerimiz yüksek hareket kabiliyetleri ve operasyon becerileri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını ve etkinliğini daha da artıracak, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ulaştığımız bu gurur verici seviyeyi en üst noktalara taşımaktır"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada gerçekleşen son çatışmalara dikkat çeken Bakan Güler, "Yakın coğrafyamızda yaşanan son çatışma ve savaşlar dikkate alındığında güçlü ve entegre bir hava savunma sistemine sahip olmanın milli beka açısından ne denli vazgeçilmez olduğu çok daha iyi anlaşılmıştır. Çok şükür Türkiye kendi imkan ve kabiliyetleriyle hava savunma emniyetini sağlayacak projeleri bugün olduğu gibi hızlıca hayata geçirmektedir. Hedefimiz ulaştığımız bu gurur verici seviyeyi en üst noktalara taşımaktır. Bu çerçevede ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Güler, Çelik Kubbe unsurlarının ve temeli atılacak kritik önemdeki tesislerin Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını dileyerek, ASELSAN'ın tüm personeline teşekkür etti. - ANKARA