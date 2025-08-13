Bakan Fidan'dan Botsvana ile İş Birliği Vurgusu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası sistemin önemli sınamalardan geçtiği bir dönemde Afrika'yla kurduğumuz iş birliğinin kıymetinin bilincindeyiz. Afrika'yla ilişkilerimizi gelecek yıl düzenlenmesi öngörülen 4'üncü Türkiye- Afrika ortaklık zirvesinde inşallah bir adım daha öteye taşıyacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Butale ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Botsvana'nın siyasi istikrarı ve ekonomik başarısıyla Afrika kıtasında örnek bir ülke olduğunu belirterek, "Geçen yıl ekim ayında düzenlenen seçimlerin şeffaf ve barışçıl bir şekilde tamamlanması bunun açık bir göstergesi olmuştur. Botsvana'yla iş birliğimizi her alanda geliştirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Uluslararası sistemin önemli sınamalardan geçtiği bir dönemde Afrika'yla kurduğumuz iş birliğinin kıymetinin bilincindeyiz. Afrika'yla ilişkilerimizi gelecek yıl düzenlenmesi öngörülen 4'üncü Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde inşallah bir adım daha öteye taşıyacağız. Bu süreçte Botsvana gibi Afrikalı dostlarımızın desteğine de güveniyoruz. 2014 yılında Gaboron Büyükelçiliğimizin açılması ikili iş birliğimize önemli bir ivme kazandırdı. Botsvana'nın ülkemizde büyükelçilik açması için gereken desteği vermeye de hazır olduğumuzu değerli meslektaşıma ifade ettim" diye konuştu.

Botsvana'yla ekonomi alanındaki iş birliğinin büyük potansiyel taşıdığını söyleyen Bakan Fidan, "Kıymetli mevkidaşım da dün Ankara'da 'Türkiye-Botsvana İş Konseyi' toplantısına katıldılar. İş insanlarımızı Botsvana'yla daha fazla ticaret yapmaya teşvik ediyoruz. Girişimcilerimizin daha fazla yatırım yapmasını ve daha fazla proje üstlenmesini arzu ediyoruz. İş insanlarımızın altyapı ve ulaştırma alanında yapacağı katkılar Botsvana'nın ekonomik kalkınması ve bağlantısallığı bakımından da stratejik önem taşımakta" ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA SANAYİ DE POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİ BAŞLIKLARIMIZ ARASINDA'

Butale ile yeni anlaşmalara imza attıklarını vurgulayan Bakan Fidan, "İnşallah önümüzdeki dönemde ülkelerimizin faydasına olacak başka anlaşmaları da neticelendireceğiz. Savunma sanayi de potansiyel iş birliği başlıklarımız arasında yer almakta. Sayın Butale, yarın savunma sanayi şirketlerimizi de ziyaret edecek" dedi.

'İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI'NI TOPLANTIYA ÇAĞIRDIK'

Botsvana'nın, İsrail'in işgal ve soykırım politikası karşısında Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Filistin devletini ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Botsvana gibi ülkelerin Filistin davasına verdiği güçlü destek hepimize umut veriyor. Adalete ve insani değerlere inanan tüm ülkeler Orta Doğu'daki barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini savunmaktadır. Bu çerçevede uluslararası toplumun üyelerinin, son haftalarda aldığı Filistin devletini tanıma kararlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Türkiye olarak Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi, insani yardımın bölgeye ulaşması ve kalıcı barış yönünde adım atılması için yoğun ve çok boyutlu bir diplomasi trafiği yürütmekteyiz. Uluslararası toplumu harekete geçirmek için tüm platformlarda girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü Mısır'da görüşmelerde bulunmuştum. Ana gündem maddemiz Filistin'di. Bugün de inşallah Katar'a gidip orayı ziyaret edeceğiz. Ayrıca işgalci İsrail'in Gazze'deki harekatını genişletme kararı karşısında, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırdık. Bu toplantının da önümüzdeki günlerde Cidde'de yapılması planlanmakta" diye konuştu.

'YATIRIMLARA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale, Botsvana hükümeti olarak dış politikada her zaman uluslararası barışı ilke edindiklerini belirterek, "Bu çerçevede de çatışmaların barışçıl çözümüne inanıyoruz, diyaloğa inanıyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin uluslararası toplum nezdinde yürüttüğü çalışmaları barışa yönelik yaptığı çalışmaları destekliyoruz. Botsvana olarak bizler de Türkiye'den daha fazla iş insanını Botsvana'da görmek isteriz. 'Coğrafi olarak Türk iş insanları için daha iyi konumda yer alan bir yer yok' diye düşünüyoruz. Çünkü Güney Afrika bölgesinin kapısı, köprüsü niteliğindeyiz. Dolayısıyla bütün iş insanlarına kapılarımız açık. Bunu ifade etmek isteriz. Memnuniyetle Türk şirketlerinin Botsvana'da yapacakları yatırımlara destek vermeye hazırız. Botsvana'da iş kurdukları zaman yaptıkları yatırımın tamamen güvende olduğundan emin olabilirler" ifadelerini kullandı.