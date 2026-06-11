Haberler

Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Radev tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Radev tarafından kabul edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile görüştü. Ayrıca Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Fidan daha sonra Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan'ın, Sofya temasları kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya gelmesi planlanıyor. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Türkiye’nin konuştuğu öğretmen Irmak Ayşe Koparan son yolculuğuna uğurlandı: Ağrı'dan İzmir'e uzanan son veda!

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişan dönüşü böyle ölüme gittiler
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı