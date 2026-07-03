Bakan Çiftçi Bayburt'ta: 'Huzur ve kalkınma için çalışıyoruz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen 2026 Yılı Bahar Dönemi Saha Çalışmaları kapsamında Bayburt'u ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Kentte esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, talepleri ve beklentileri yerinde dinlediklerini belirtti. Bayburt'un gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Çiftçi, çözüm bekleyen konuların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edileceğini söyledi.

Bayburt Ulu Camii'nde cuma namazını vatandaşlarla birlikte kılan Çiftçi, kentte gördüğü birlik ve beraberlik ortamının gelecek adına umut verici olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Bayburt'un ihtiyaçlarına yönelik yatırımların sürdüğünü kaydeden Çiftçi, ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin şehirlerinde gelecek kurabilmesi ve yerel potansiyelin üretime kazandırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı olarak temel sorumluluklarının Bayburt'taki huzur ve güven ortamını korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, valilik, emniyet, jandarma, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti.

Çiftçi, asayişin korunması, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve afetlere hazırlık konularında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "Bayburt'un huzuru, Türkiye'nin huzurunun önemli bir parçasıdır. Bu şehrin güvenliği, gelişmesi ve esenliği için ilgili bütün kurumlarımızla iş birliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret boyunca kendilerini misafir eden vatandaşlara, esnafa ve programa katkı sunanlara teşekkür eden Çiftçi, Bayburt'un geleceğine ilişkin umutlarını dile getirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı