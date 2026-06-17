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Ticaret Bakanı Bolat, Gineli Bakan Savane ile Görüştü: Simandou Projesi'nde Türk Müteahhitlik Rolü Ele Alındı

Ticaret Bakanı Bolat, Gineli Bakan Savane ile Görüştü: Simandou Projesi'nde Türk Müteahhitlik Rolü Ele Alındı
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Gine Şehircilik, Emlak ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Mohamed Lamine Sy Savane ile bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Gine Şehircilik, Emlak ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Mohamed Lamine Sy Savane ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da gerçekleştirilen İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 kapsamında Gine Şehircilik, Emlak ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sayın Mohamed Lamine Sy Savane ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Gine'ye yaptığı resmi ziyarette ortaya koyduğu 500 milyon ABD doları ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirme imkanlarını ele aldık. Görüşmede, Gine'de başta Simandou Projesi olmak üzere hayata geçirilmesi planlanan büyük ölçekli konut, liman ve altyapı yatırımlarında Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün üstlenebileceği rol üzerinde durduk. Bu çerçevede, Gine'deki büyük projelerde ülkenin vizyonunu geleceğe taşıyan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızla birlikte önümüzdeki dönemde Gine'ye bir Türk müteahhitlik heyeti ziyareti gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Ayrıca ticaret, konut, tarım, madencilik ve enerji alanlarında iki ülke arasında önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu teyit ettik. Yatırım ortamının güçlendirilmesine katkı sağlayacak Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın (ÇVÖ) da ilk fırsatta gündeme alınması yönündeki ortak irademizi ifade ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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