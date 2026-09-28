Haberler

Bakan Bolat, Brüksel'de AB Komiseri Kos ile ticaret ve Gümrük Birliği'ni görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bolat, Brüksel'de AB Komiseri Kos ile ticaret ve Gümrük Birliği'ni görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Komiseri Marta Kos ile görüşerek Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Bolat, görüşmede ticaret, kamu alımları, teknik mevzuat, bağlantısallık, vize ve taşımacılık kotaları ile Gümrük Birliği'nin uyumlu işleyişini ele aldıklarını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluğu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, "Bugün Brüksel'de Avrupa Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluğu Komiseri Sayın Marta Kos ile bir görüşme gerçekleştirdik. Güçlü ve köklü bir ekonomik entegrasyon ve ortak değerler üzerine inşa edilen Türkiye-AB ilişkilerinin, ortak bir rekabetçilik ve ekonomik güvenlik anlayışıyla daha da geliştirilmesi gerektiği yönündeki ortak anlayışımızı birlikte teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda ticaret alanında somut ve pozitif bir gündem üzerinde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Kamu alımları, teknik mevzuat ve bağlantısallık konularındaki iş birliğini, ilişkilerimizi kademeli olarak derinleştirmeye yönelik öncelikli alanlar olarak değerlendirdik" dedi.

'YENİ SANAYİ, REKABET VE TİCARET POLİTİKALARINI DA ELE ALDIK'

Bolat, "Vize ve taşımacılık kotaları konusunda sağlanacak kolaylık ve iyileştirmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımlar üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çektik. Sayın Komiser ile Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere, AB tarafından geliştirilen yeni sanayi, rekabet ve ticaret politikalarını da ele aldık. Bu politikaların Gümrük Birliği'nin işleyişiyle uyumlu olması ve Gümrük Birliği'nin karşılıklı kazanımlarını koruyarak geliştirilmesi gerektiği yönündeki görüş ve beklentilerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 415 sitede yayınlandı.
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar
UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev

Futbolseverlerin merakla beklediği kritik maçta düdük çalacak
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında

6 ay sonra bir ilk! Fon soruşturması piyasaları yangın yerine çevirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinde yok artık dedirten firar

Yok böyle firar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası fon soruşturması mesajı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

Fon soruşturmasında banka genel müdürü gözaltına alındı
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! İzlandalı bakan onu kendi sözleriyle vurdu
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasadan çıkanlar şaşkına çevirdi

Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasayı boşaltıp yerine bakın ne koydu
Altın yerine sopa böceği, iguana ve kertenkele! Böyle takı töreni görülmedi

Görüntüler Ankara'dan! Damada altın yerine bu canlıları hediye ettiler