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Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

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Katıldığı canlı yayında boykot çağrısı yapanlar için "Azgın azınlık" ifadesini kullanan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan'da alışveriş çağrısı yapmıştı. Bugün alışveriş yaptığı kareleri paylaşan Bakan Bolat "Bazı muhalif kesimlerin ülkemize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI KARELERİ PAYLAŞTI

Boykot yapanlara ilişkin olarak 'azgın azınlık' ifadesini kullanarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün alışveriş yaptığı kareleri paylaştı. Bolat, "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma günü" dedi.

"MİLLİ EKONOMİ İÇİN HEP BİRLİKTE TİCARETİ BÜYÜTME GÜNÜ"

Bakan Bolat, paylaşımında alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarına yer verdi. Bolat şu ifadeleri kullandı; "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü.

Bugün Ankara'da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkârı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır."

Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıSerkan Diler:

"azgın azınlık " demiş.çok güzel konuşmuş bence.

Yorum Beğen108
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Haber YorumlarıDağıstan:

Zorla mı alı veriş yaptıracaksınız...

Yorum Beğen176
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Haber Yorumlarıkaptanseyit07:

kimin parasıyla alışveriş yapıyorsunuz?

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

emekli maaşı 14 bin küsür sayın bakan, neyle alacak, herkes senin gibi kazanmıyor keşke kendine alana kadar birkaç emekliye yapsaydın alışverişi, gerçi tok açın halinden anlamaz derler ya

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bana görede sen gerçekten azınlık olan azgınlardan birisin

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

ben tüm boykota karşı olanlar alışveriş yapmalı ve destek olmalıdır..Çarşıyı pazarı doldurmak lazım..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Schow..

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Haber YorumlarıUntroll:

Bakan bey etiketlerdeki aşırı azgın fiyatlara da bakmış mı ödeme yaparken kendi cebini mi kullanmış yoksa örtülü ödenek mi

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

beyinsizler yüzünden bugün alışveriş yapmak zorunda kaldım

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Haber YorumlarıDağıstan:

Normaldir, yandaş olunca. Ayrıca boykot çağrılarına katılanlara karşı zarara uğrayan esnafın tazminat davası açabileceklerini söylemiş. Acaba kimden başlasak...

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