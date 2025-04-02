Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI KARELERİ PAYLAŞTI

Boykot yapanlara ilişkin olarak 'azgın azınlık' ifadesini kullanarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün alışveriş yaptığı kareleri paylaştı. Bolat, "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma günü" dedi.

"MİLLİ EKONOMİ İÇİN HEP BİRLİKTE TİCARETİ BÜYÜTME GÜNÜ"

Bakan Bolat, paylaşımında alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarına yer verdi. Bolat şu ifadeleri kullandı; "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü.

Bugün Ankara'da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkârı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır."