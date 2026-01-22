Bakan Bolat, AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelede bu yıl çok önemli kritik bir dönemeç. Yüzde 20'li rakamların en dibine kadar bunu indirmeye kararlıyız." dedi.

Bakan Bolat, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Bolat, Ankara dışına çıkıp teşkilat mensuplarıyla, vatandaşlarla bir araya geldiklerinde motivasyonlarının arttığını belirterek, onları dinlemenin, dertleriyle ilgilenmenin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de 23 yıldır üst üste iktidar olan başka bir parti ve lider olmadığını dile getiren Bolat, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet ettiklerini kaydetti.

Bolat, AK Parti'nin 23 yıllık hizmet kervanının "nereden nereye" cümlesiyle özetlenebileceğini belirterek, Türkiye'ye eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye her alanda önemli eser ve hizmetler kazandırdıklarını aktardı.

Cumhur İttifakı olarak eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını ifade eden Bolat, vatandaşların seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy vererek yönetimin devamlılığını sağladığını dile getirdi.

Bolat, son dönemde Türkiye'de yaşanan depremlere dikkati çekerek, "O şehirlerimizi inşa ettik, imar ettik. Dünyada bu kadar büyük organizasyonu, bu kadar kısa bir sürede yapabilen başka bir mekanizma, başka bir yönetim bulamazsınız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalardan bahseden Bolat, "Daha 3 yıl dolmadan 2 yıl 9 ayda 455 bininci hak sahibine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından evi, dükkanı, köy evi teslim edildi." ifadesini kullandı.

"21 çeyrektir ekonomimiz büyümeye devam ediyor"

Bolat, Türkiye'nin kuzey, güney ve doğusunda savaşların sürdüğüne, dünya ekonomisinin durgun ve dünya ticaretinin temellerinde sarsıntılar olduğuna işaret ederek, buna rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü belirten Bolat, Türkiye'nin 2025 yılının 9 ayında yüzde 3,7 büyüdüğünü kaydetti.

Bolat, 21 çeyrektir Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşsizlik oranımız geçen sene yüzde 8,6 ile kapandı. Bu şu demektir, 31 aydır işsizlik oranı tek hanede, enflasyonu, hayat pahalılığını yüzde 76'lardan 19 ayda yüzde 30,89'a düşürdük. Gıda enflasyonunu geçen yıl itibarıyla yüzde 28'e düşürdük. İnşallah enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelede bu yıl çok önemli kritik bir dönemeç. Yüzde 20'li rakamların en dibine kadar bunu indirmeye kararlıyız."

Döviz ihtiyaçlarını dengelediklerini aktaran Bolat, ithalatta döviz sorunu yaşamadıklarını belirtti.

Bolat, istihdam piyasasının canlı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüme trendi devam ediyor. Enflasyon düştükçe faizler de düşüyor ve ekonomik büyümemiz hızlanacak. Allah'ın izniyle piyasalardaki canlılık daha da artacak. Bu arada hızlı trenler, altyapı yatırımları, enerji yatırımları, ulaştırma yatırımları da devam ediyor. Türkiye'nin üstü altı tamamen yenilendi.

Gelişmiş ülkelere bugün gidin, 20, 30 ve 40 yıldır altyapı, üstyapı yatırımı yapmadıkları için bir eskime ve gerileme var. Bizim bütün altyapılarımız, üstyapılarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz tarafından yenilendi. Bunlar yapılmasaydı ekonomimiz 6 kat dolar bazında büyüyemezdi. İhracatımız mal ve hizmetlerde 7,6 kat artamazdı. Onun için bunlar gerekli çalışmalardı ama insana hizmet etmek temel şiarımız olduğu için eğitim, sağlık, sosyal yardım, enerji, elektrik ve doğal gaz fiyatlarını yüzde 50'den fazla sübvanse ederek vatandaşımıza kolaylık sağladık."

"Kriz edebiyatı yapanlara, umutları söndürmeye çalışanlara itibar etmeyelim"

Bütçede deprem harcamaları azaldıkça emekliye, esnafa, çiftçiye daha iyi imkanlar sağlayacaklarını ifade eden Bolat, önlerinin açık olduğunu söyledi.

Bolat, terörün kökünü kazıdıklarını dile getirerek, Türkiye'nin küresel oyuncu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dünyanın en etkili liderleri arasında yer aldığını kaydetti.

Bunun için felaket tellallığı, kriz edebiyatı yapanlara ve umutları söndürmeye çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bolat, el ele, gönül gönüle vererek, "halka hizmet Hakk'a hizmet" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bolat, katılımcılara teşekkür ederek, "İnançlı, şuurlu, davasına tutkun, liderinin peşinden giden AK Parti camiası olarak büyüyeceğiz. Üye sayımız 11 milyon 500 bini aştı. Her birimiz 2 kişiyi ikna etsek onları bu kervana dahil etsek sayımız 34,5 milyon olacak. Halkımızla konuşacağız ve onları bu hizmet kervanına davet edeceğiz." diye konuştu.

Programa Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile eski AK Parti Düzce Milletvekili Celal Erbay da katıldı.

Bu arada Bakan Bolat, programı kapsamında Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde, Belediye Başkanı Özlü ve kent protokolüyle toplantı yaptı.

Bolat'a, kentte faaliyet gösteren Volta Motor tarafından üretimi yapılan elektrikli otomobil tanıtıldı.