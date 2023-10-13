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Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta esnafları ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yeni işçi alımı kura çekim programı sonrası esnafları ziyaret etti. Esnafların istek ve taleplerini dinleyen Bayraktar, Togg'un sürücü koltuğuna oturarak temaslarına devam etti.