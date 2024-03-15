Bakan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak istiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istiyoruz." dedi.

Bayraktar, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'ndeki iftar programında, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'yi yeni yüzyıla taşımak, daha güçlü, müreffeh, etkili kılabilmek için var güçleriyle gece gündüz çalıştıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Elbette ki bizlerin Türkiye için büyük bir hayali var. Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda enerji ve maden alanında, doğal gazda, petrolde kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve onu çıkaran bir ülke haline geleceğiz inşallah. Bunun için gayret ediyoruz, çalışıyoruz."

Bayraktar, 2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını hatırlatarak, Sakarya gaz sahasında, Karadeniz'in ortasında, denizin 2 bin 100 metre derinliğinde doğal gazı bulduklarını söyledi.

"Bulamazsınız, arayamazsınız" diyenlerin olduğunu ancak kendi gemileriyle o doğal gazı arayıp bulduklarını, 3 seneden kısa süre içerisinde de evlerde kullanılır hale getirdiklerini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Yine aynı şekilde Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrolünü keşfettik. Yine kendi mühendislerimizle, imkanlarımızla bir dönem terörle anılan, gidilemeyen, 'buralarda petrol yok' denilen yerleri gittik, aradık, bulduk ve şimdi oralardan Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İnşallah bu sayede hem oradan elde ettiğimiz gelirlerle gençlerimiz için, ailelerimiz için özel programlar, özel projeler geliştiriyoruz."

Doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu belirten Bayraktar, bugün 81 ilde doğal gazın evlerde, ticarethanelerde ve sanayilerde kullanıldığını söyledi.

Bayraktar, 860 yerleşim yerindeki doğal gazı, önlerindeki dönemde bütün ilçelere, mahallelere getireceklerini anlattı.

Bu çalışmaları yürütürken belediyelerin önemine değinen Bayraktar, "Çünkü merkezi idareyle uyumlu çalışan, merkezi anlayışı içerisinde çalışan yerel yönetimlere ihtiyacımız var. Bu anlamda Hatay'ın artık bu fetret devrine bir son vermesi lazım." diye konuştu.

Bayraktar, 31 Mart'ta vatandaşların desteğiyle Hatay'ın hizmet belediyeciliğiyle, proje belediyeciliğiyle bir araya geleceğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün 1 Nisan sabahı belediye başkanı seçilerek gece gündüz vatandaşın hizmetinizde olacağını belirten Bayraktar, "Biliyorsunuz bazıları belediyede, belediye başkanlığını adeta bir geçici görev yeri, efendim yarı zamanlı iş gibi görüyor. Bizim için Cumhur İttifakı olarak AK Parti belediyeciliği, belediye anlayışımız, 7 gün 24 saat vatandaşına hizmet eden, vatandaşının herhangi bir sorunu ne ise onun yanında olan bir belediye anlayışı. İnşallah bunu sergileme fırsatını bizlere vermenizi sizlerden istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Cumhur İttifakı'nın Dörtyol Belediye Başkan adayı Ömer Oğuz Uçar'a da destek istedi.

Hatay'ın, Türkiye ekonomisinde çok özel ve müstesna bir yeri olduğunu aktaran Bayraktar, Dörtyol'un da kendileri için enerjinin de lojistiğin de en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Buradaki gençlerin hepsine iş imkanı sağlayacak şekilde ticaretin, esnafların daha iyi, daha büyüyerek gelişmesi için gayret edeceklerinin ifade eden Bayraktar, bunun için hep birlikte el birliğiyle adım atmak gerektiğini belirtti.

Bayraktar, ilçenin bazı mahallelerindeki doğal gaz ve elektrikle alakalı sorunlarının farkında olduğunu aktararak, konuyu değerlendireceklerini kaydetti.