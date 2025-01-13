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Bakan Bayraktar: Suriye'ye sağladığımız enerjiyi artırmayı planlıyoruz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA 15. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin yenilenebilir enerji stratejilerini ve Suriye'ye enerji sağlama planlarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, " Suriye'ye sağladığımız enerjiyi arttırmayı planlıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, başkent Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'na katıldı. "Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Dönüşüm Yolları" başlıklı panelde konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında artan enerji talebini karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon nötr bir ekonomi olmak gibi üç temel meselesinin bulunduğunu belirterek, bu konularla alakalı uzun vadeli bir strateji geliştirdiklerini ifade etti. Bu stratejide yenilenebilir enerjinin önemli bir rol oynadığına işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 32 gigavata çıkarttıklarını kaydederek, hanelerde kullanılan elektriğin tamamının güneş ve rüzgardan sağlandığını bildirdi.

"Yeşil şebeke"

Yenilenebilir enerjide kurulu gücü 120 gigavata yani 4 katına çıkarma hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bunu başarmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Ayrıca daha dayanıklı ve güçlü bir enerji şebekesine de ihtiyacımız var. Buna 'yeşil şebeke' diyoruz ve iletim 2.0 tarzında bir sistem kuracağız. Şebeke tarafında önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 28 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız olacak" dedi.

" Suriye'ye sağladığımız enerjiyi artırmayı planlıyoruz"

Bölgesel iş birliklerinin önemine değinen Bayraktar, "Komşularımızla olan enterkonneksiyonlarımızı artırmayı ve üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an Irak'a enerji sağlıyoruz. Yakın zamanda Suriye'ye sağladığımız enerjiyi de artırmayı planlıyoruz ve umarız bölgede istikrar sağlanır. Bu nedenle bölgesel bağlantılar ve iş birliği her zamankinden daha önemli" dedi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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