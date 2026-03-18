Bakan Bayraktar; İliç'teki maden ocağını çevresel tedbiri alarak tekrar açmayı hedefliyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, İliç ilçesindeki altın madeninin çevresel tedbirleri alarak yeniden açmayı hedeflediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Erzincan'da AK Parti teşkilatını ziyaret etti. Kentte uzun zaman geçirdiğini belirten Bakan Bayraktar, "Buradaki birçok arkadaşımızla Erzincan'a da çok defaatle geldik. Ama hep böyle gönlümüz kırık, üzgün, zorlu zamanlarda geldik, zorlu zamanlarda sizlerle bir arada olduk. Onun için bu mübarek ramazan ayında, bu mübarek ramazan gününde, şurada iftara çok fazla bir zaman kalmadı, Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum ki şimdi burada, bu güzel programda, teşkilatımızla beraber Türkiye'nin geleceğini konuştuğumuz, sizlerle böyle önemli bir istişare programında bu vesileyle geldik, onun için Allah'a tekrar bir kez daha hamd ediyorum" dedi.

Erzincan'la son iki senede farklı bir gönül bağı kurduklarını söyleyen Bayraktar, "Malumunuz İliç'te o yaşanan elim hadise, kazadan dolayı biz orada çok uzun zaman hem o hadisenin yönetimiyle alakalı ve ilk günden sonuna kadar hep Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla oradaki ailelerimizle bir arada olduk, onların acılarını dindirmeye gayret ettik ve sahada hakikaten çok önemli bir iş yaptık. Çünkü Başkanımızın bahsettiği o muhalefet, yalan ve iftira ve istismar muhalefeti, orada da gene kendini gösterdi. Hatırlayın o ilk günlerde efendim siyanürle alakalı bir sürü iftiralar atıldı. Oraya geldiler, böyle beyaz kıyafetlerle, gaz maskeleriyle efendim halkı, insanımızı hem oradakileri hem de bütün Türkiye'dekileri endişeye sevk etmek için ellerinden ne geldilerse yaptılar. Ama biz samimiyetle, gayretle insanımızın, o kardeşlerimizin yanında olduk ve çok şükür o süreçleri atlattık. 13 Şubat, bundan birkaç hafta önce, seneyi devriyesiydi, ikinci sene oldu biliyorsunuz. Ben 9 ailemizle konuştum. Hepsini aradım tek tek, tekrar bir başsağlığı dileğinde bulunduk, onların bir sıkıntısı, derdi var mı onları sorduk ve şunu gördüm; hakikaten bizim o samimiyetimiz, bizim bu davranışlarımız onlarda da karşılık bulmuş. Tüm İliç halkında ve tüm Erzincan halkında bunun karşılık bulduğunu gördük. Bundan dolayı da çok memnun olduk" diye konuştu.

İliç'te çok önemli beklentiler olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Erzincan, İliç çok önemli, oradan beklentiler var, onun da farkındayız. İliç, İliç için, Erzincan için ama Türkiye için önemli bir yer. Oradaki altın madeninde çalışan yüzlerce, binlerce kardeşimiz, oranın oluşturduğu ekonomik etki, sosyal etki inşallah bunlar önümüzdeki süreçte tekrar oranın çalışacağı bir sürece doğru gidiyor. Allah'ın izniyle orada yine binlerce kardeşimiz iş imkanına kavuşacak ve biz her türlü çevresel tedbiri almak suretiyle inşallah bu madeni de en kısa sürede tekrar açmayı hedefliyoruz, hedefimiz budur. İnşallah hayırlı olur, bu ramazan vesilesiyle ben de bunu paylaşmış olayım."

TÜRKİYE OLARAK HAMDOLSUN AYAKTAYIZ

Çok önemli ve zorlu bir süreçten geçildiğini kaydeden Bayraktar, "Şöyle son 5- 6 yıla bakın, 8- 10 yıla bakın, memleketimiz ve dünya çok badireler atlattı. Krizler bitiyor diyoruz ki işte biraz daha iyi olacak ama her defasında daha farklı, daha büyük krizlerle, savaşlarla karşı karşıya geliyoruz. 2020 bir pandemiyle karşılaştık. Böyle odalarda bu toplantı salonlarında bir arada oturmak mümkün değildi, maskeler takıyorduk, ekonomiler neredeyse durma noktasına gelmişti. Hamdolsun o süreci memleketimiz hem sağlık sistemimizdeki olağanüstü gayretle ve olağanüstü altyapıyla atlatmayı bildik. Ekonomimiz o anlamda çok büyük darbe almadan oradan çıkabildik. Ama Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada yaşanan yüksek enflasyon, hemen akabinde 6 Şubat depremleri ki asrın felaketi. Ondan sonra yine bölgemizde yaşanan çatışmalar, işte İsrail'in uygulamış olduğu büyük zulüm, son 2 - 2,5 senedir Gazze'deki yaşananlar ve şimdi yine hemen komşumuzda bir savaş durumuyla bölge ve dünya karşı karşıya. İşte hemen petrol fiyatları yükseldi, doğalgaz fiyatları yükseldi. Allah'a hamdolsun bu son 5- 6 yılda yaşanan bu kadar büyük bölgesel ve küresel etkisi olabilecek krizlere rağmen Türkiye olarak biz hamdolsun ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın basiretli, dirayetli yönetimiyle ve güçlü liderliğiyle, AK Parti kadroları hamdolsun bu süreçleri yürütüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı